Magérrima, Maiara encanta ao mostrar a barriga reta em dia de sol

Irmã de Maraisa, a cantora Maiara aproveitou o dia de folga para renovar o bronzeado na piscina de mansão e ostentou sua boa forma

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, esbanjou beleza e boa forma em nova aparição nos stories do Instagram. Nesta sexta-feira, 19, a musa aproveitou um momento de folga em sua agenda corrida de shows para renovar o bronzeado.

Magérrima após perder peso nos últimos meses, a artista apareceu apenas de biquíni preto estiloso e saída de praia estampada enquanto relaxava na área da piscina de uma mansão. A beldade fez questão de exibir seu corpaço sarado e a barriga reta ao se exibir para os fãs.

Recentemente, Maiara revelou qual é o seu peso após o emagrecimento. Ela contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade.

"Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. é foco e disciplina. Sabe o que mais me emagreceu foi limpar o meu ambiente de pessoas tóxicas, de comidas tóxicas”, disse ela.

Então, a estrela ainda contou que também precisou trocar as próteses de silicone. "Fiz uma lipo, depois de seis meses eu fiz os seios, porque as próteses estavam viradas, já não estava condizendo com o meu corpo. Na hora que a gente foi ver a prótese, elas estavam viradas e estava dissolvendo. Foi uma necessidade”, afirmou.

Logo depois, a cantora disse que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição. Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”.

Veja as novas fotos de Maiara: