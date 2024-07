Magérrima, Juliette ostenta a beleza impecável em Fernando de Noronha

A ex-BBB e cantora Juliette Freire esbanja beleza e boa forma ao ser fotografada com look mínimo durante viagem para Fernando de Noronha

A ex-BBB e cantora Juliette Freire agitou as redes sociais nesta terça-feira, 30, ao mostrar sua beleza deslumbrante. A estrela foi tirar alguns dias de descanso em Fernando de Noronha e renovou seu álbum de fotos no feed do Instagram.

Nas novas imagens, a musa apareceu com biquíni azul no estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga reta.

Inclusive, ela foi muito elogiada pelos internautas, que deixaram recados nos comentários do post. “O corpo escultural da gata”, disse um fã. “A deusa no paraíso”, comentou outro. “Que mulher”, declarou mais um. “Belíssima”, escreveu outro.

Muito amor

Atualmente, Juliette Freire está curtindo uma viagem para Fernando de Noronha acompanhada pelo namorado Kaique Cerveny e tem compartilhado muitos registros nas redes sociais.

Na quinta-feira, 25, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos da viagem especial. Em uma das imagens, Juliette surgiu sorridente agarradinha com o amado. Em outra, a beldade mostrou sua boa forma ao posar com um vestido transparente e biquíni por baixo. "Noronha", escreveu Juliette na legenda, acompanhado por um emoji de coração.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 230 mil curtidas e milhares de comentários dos seguidores. "Vocês dois são lindos demais", escreveu uma internauta. "Vocês combinaram com a beleza de Noronha", comentou outra. "Como pode ser tão linda assim? Maravilhosa", elogiou uma terceira.

