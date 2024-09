Mãe de Marília Mendonça surge com novo visual. Veja o resultado

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth coloca aplique no cabelo para alongar os fios e dar mais volume. Veja como ficou

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth está com novo visual! Ela passou por uma transformação no cabelo para elevar a sua autoestima e mostrou o resultado da mudança nas redes sociais.

Dona Ruth deixou de lado o cabelo preto e apenas natural para aderir ao look com alongamento. Ela colocou aplique nos fios para alongar e dar mais volume. Além disso, ela tingiu os fios em tom de castanho.

Atualmente, Dona Ruth é influenciadora digital e empresária. Ela abriu uma loja de roupas em sua cidade. “Eu e a Marília sempre enfrentamos dificuldades para encontrar roupas bonitas que nos servissem e que nos ficassem bem. Essa experiência me inspirou a criar algo diferente. Decidi lançar minha própria marca, focada em roupas Plus size e midsize. O objetivo é oferecer modas e peças bonitas, para que todas possam se sentir bem vestindo uma roupa, independentemente do corpo e do peso”, contou.

Além disso, ela também é responsável pelos cuidados com o neto, Leo, de 3 anos, filho de Marília e Murilo Huff. O menino mora com ela e tem a guarda compartilhada com o pai.

Confira a mudança:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANELON GOIÂNIA (@danelongoiania)

Diagnóstico do irmão de Marília Mendonça

Irmão de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo usou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para dividir com os fãs um breve desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seu perfil no Instagram, ele, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou como decidiu mudar seu estilo de vida.

"Eu precisei parar... Muitos aqui me conhecem pela carreira musical. Antes do acidente, minha irmã me apadrinhou como cantor, e assim montei uma dupla pra começar na carreira artística. Dois meses depois, perdi meu porto seguro. e, mesmo assim, minha agenda continuou e não conseguir discernir o que tinha acontecido. E, por isso, entrei em um processo de depressão, pois não tinha vivido o meu luto", iniciou ele.

E continuou: "Com isso tudo acontecendo, decidi encerrar minha carreira artística, pois já não estava me sentindo bem, conversei com minha mãe e ela me apoiou. E, nesse processo de luta contra a depressão, comecei a cuidar mais de mim mentalmente, fisicamente e nutricionalmente. E me encontrei nisso.

Com isso, decidi voltar a estudar, entrei para a faculdade de nutrição. Com o tempo, fui vendo a importância de nos cuidarmos e o tanto que isso melhora nossa saúde mental".

"E, com isso, decidi ajudar outras pessoas. usar minha audiência para que você, que está passando por um momento difícil, conheça a importância de tirar um tempo pra você, de se cuidar, pra se curar! Espero que, abrindo esse espaço e contando minha história, vocês consigam abordar da melhor forma possível e começar esse processo de autocuidado, que é a base para seguirmos", encerrou.