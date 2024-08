A cantora Luiza Possi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com os filhos, Lucca e Matteo

Luiza Possi explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar uma alguns cliques com os filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de dois. Os dois são frutos de seu casamento com Cris Gomes.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora aparece agarradinha com os herdeiros após ficar um período longe deles por causa do trabalho. Para o momento de descanso, Luiza colocou um biquíni rosa e um chapéu.

"Foram muitos dias fora de casa. Muitos shows, gravações, imersões, dedicação demais ao trabalho, novas frentes, palestras. E a vontade de grudar nos meus bebês. Sou mãe, sou humana, sou de carne, osso e coração", disse a artista no começo da postagem.

Em seguida, Luiza contou que fez uma promessa aos filhos. "Esse fim de semana eu prometi que só faria uma coisa: ficar com meus amores de corpo e alma, prestando atenção em cada detalhe, cada brincadeira. E agradeço a Deus por esse equilíbrio doido que é a minha vida. Rsrs", completou.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Lindos", disse uma seguidora. "Muito amor envolvido", escreveu outra. "Colinho gostoso", falou uma terceira. "Meus Amores! Minha Vida…", comentou o papai, Cris Gomes.

Confira:

Luiza Possi revela desejo na TV após participação em novelas

A cantora Luiza Possi fez uma participação especial em Família é Tudo, novela das sete da TV Globo. Com mais de duas décadas de trajetória na música, talentosa do jeito que é, a artista também tem outros projetos além da carreira de cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela um desejo antigo na TV.

Além de cantora, Luiza é compositora e apresentadora, sendo uma figura bastante conhecida no audiovisual brasileiro, tendo feito participações em diversos programas de televisão como: The Voice Brasil, ídolos, Dança dos Famosos, entre outros. Ela declara que é uma apaixonada por esse universo e tem desejo de ter seu próprio programa de televisão.

"São mais de 20 anos de carreira, a longevidade do meu trabalho eu atribuo a persistência e aos fãs. Realmente, ao dom, porque é esse o meu propósito na vida. Já participei de outros programas na televisão e tenho vontade de ter um programa meu, tenho muita vontade, estou batalhando para isso", revela a cantora. Saiba mais!