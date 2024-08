Luciana Gimenez abre boletim de ocorrência após sofrer golpe: ‘Estou sendo vítima’

Luciana Gimenez é alvo de golpe e toma providências legais após criminosos se passarem por ela para extorquir seguidores nas redes sociais

Luciana Gimenez precisou tomar providências legais após ser alvo de um golpe nas redes sociais. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência nesta semana após criminosos usarem inteligência artificial para se passar por ela e extorquir seguidores com produtos de luxo.

Em declaração à coluna, Luciana confirmou o crime e afirmou que os criminosos estão utilizando ferramentas para manipular sua imagem de forma perversa: "A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade à evolução, mas pessoas de mau caráter têm usado a inteligência artificial para praticar crimes”, destacou.

“Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!", Luciana desabafou sobre o golpe, que utiliza sua imagem e voz para promover falsos descontos em roupas, acessórios e calçados de uma grife italiana.

Ainda conforme informações divulgadas pela coluna, Luciana já acionou sua equipe jurídica e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato. No documento, a apresentadora esclarece que não tem vínculo com os golpistas e que não divulgou nenhum dos conteúdos, os quais foram criados utilizando inteligência artificial.

Vale lembrar que recentemente, Luciana Gimenez participou do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e contou que passou por outro perrengue inusitado com suas redes sociais. Isso porque a apresentadora acabou publicando uma foto íntima sem querer em seu perfil no Instagram.

Felizmente, Luciana percebeu o erro a tempo e conseguiu apagar a imagem antes que seus seguidores tivessem acesso ao conteúdo íntimo: “Eu, que nunca posei pelada, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular", ela afirmou sobre o perrengue durante a entrevista.

