Mudança no visual! Por meio das redes sociais, Luana Piovani detalhou procedimentos estéticos que realizou e demostrou satisfação com os resultados

Neste sábado, 23, Luana Piovani usou as redes sociais para mostrar aos seguidores alguns detalhes dos procedimentos estéticos que realizou no rosto e no pescoço. Em viagem ao Rio de Janeiro, a atriz resolveu renovar o visual em uma clínica de estética.

"Fiz um negócio no pescoço, porque estou me achando supergata na cara. O que o André faz dura muito tempo, mas o pescocinho estava baixoastralizando. Fiz um negócio ano passado, é uma dorzinha chata, é tipo fazer pilates, mas é mara, porque ele 'grudunha' lá dentro. Chama liftera e é pro pescoço, que estava com duas linhas. E agora, no rosto, fiz o 'cool face'", explicou Piovani nos Stories.

"Vou ficar mais bonita ainda, socorro. O bom é que ajuda: verão, Rio de Janeiro, solteira. Povo ri das merdas que falo. No rosto não dói nada. tem que fazer o bigode, porque estou com um pouquinho de 'código de barra'", completou.

Na sequência, a famosa esclareceu sua decisão de não mexer mais nas laterais do sorriso. "Tenho minhas gordurinhas que eu não deixo preencher. Lembra que contei que botei e deu uma segurada no sorriso? E você olha a boca e fica toda parada, uma merda! Nunca mais fiz. Preciso ter minhas ruguinhas e meu sorriso abertão", finalizou Luana Piovani.

Luana Piovani curte show acompanhada pelo filho Dom

No último sábado, 16, Seu Jorge realizou um show na Arena Jockey, localizada na zona sul no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversos famosos. Entre os artistas presentes, estava Luana Piovani, acompanhada pelo filho Dom, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby.

Além de Dom, Luana e Pedro também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos. Os gêmeos moram com a mãe em Portugal. Já Dom vive no Rio de Janeiro com o pai, a madrasta Cintia Dicker e a irmã Aurora, de um ano.

Com um vestido longo estampado, a famosa fez questão de posar sorridente ao lado do adolescente para os fotógrafos presentes no local. Veja o registro!