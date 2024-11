Luana Piovani curte show acompanhada pelo filho Dom

Luana Piovani aproveitou o tempo livre para curtir muito a companhia do filho Dom. Os dois marcaram presença no show de Seu Jorge

No último sábado, 16, Seu Jorge realizou um show na Arena Jockey, localizada na zona sul no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversos famosos.

Entre os artistas presentes, estava Luana Piovani, acompanhada pelo filho Dom, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby.

Com um vestido longo estampado, a famosa fez questão de posar sorridente ao lado do adolescente para os fotógrafos presentes no local.

Além de Dom, Luana e Pedro também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos. Os gêmeos moram com a mãe em Portugal. Já Dom vive no Rio de Janeiro com o pai, a madrasta Cintia Dicker e a irmã Aurora, de um ano.

Maturidade

A influenciadora digital e modelo Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o jogo sobre a convivência com Luana Piovani, ex do surfista. A atriz e o atleta ficaram juntos por cerca de oito anos e são pais de três filhos: Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8.

Em entrevista ao jornal Extra, Cintia revelou como é a relação entre as duas. Luana Piovani e a companheira de Scooby passaram a ter mais contato após o primogênito do ex-casal decidir se mudar para o Rio de Janeiro para morar junto com o pai e a madrasta.

De acordo com Cintia Dicker, elas se dão muito bem. "Nós temos uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mãe, é que vemos", revelou ela, se referindo a preocupação da loira com o filho.

Apesar das críticas públicas de Luana Piovani em relação a Pedro Scooby, a atriz sempre elogiou a madrasta das crianças. "Dom é um amor, muito educado, me respeita muito. E ele tem uma agenda lotada: é aula de skate, inglês, é a escola… Mas também deixo a parte para o pai fazer. Outro dia, Luana pediu para eu marcar um dentista, que fiz com o maior prazer. Mas na hora de levar, mandei o Pedro ir", contou Cintia.

