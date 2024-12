Lívia Andrade ostenta a barriga seca em dia na praia

Depois de passar por lipoaspiração, a apresentadora Lívia Andrade exibiu sua beleza impecável com look pink na praia

A apresentadora Lívia Andrade agitou as redes sociais na última segunda-feira de 2024 ao compartilhar novas fotos na praia. De férias da TV para as festas de final de ano, a estrela apareceu só de biquíni pink em um cenário paradisíaco.

Nas imagens, a loira deixou à mostra sua barriga seca e as curvas impecáveis ao posar de vários ângulos.

Vale lembrar que Lívia realizou uma cirurgia de lipoaspiração em setembro de 2024. Ela fez a LipoLAD em uma clínica de São Paulo para definir o abdômen.

Atualmente, a estrela faz parte do elenco do programa Domingão com Huck, da Globo.

Patricia Abravanel falou de Lívia Andrade para Luciano Huck

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu ao fazer um comentário sobre Lívia Andrade ao encontrá-la nos bastidores do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Nos corredores dos estúdios Globo, as duas se encontraram e a filha de Silvio Santos deu um conselho para o novo patrão de Livia.

Abravanel brincou com Luciano para ele dar mais espaço no programa para Livia Andrade mostrar o seu talento. “Ela pode se soltar mais no palco, Luciano. Pode dar mais espaço para ela”, afirmou ela, segundo o Portal Leo Dias.

Inclusive, Livia e Patricia mostrar simpatia uma com a outra. Depois de rumores de atrito entre elas da época do SBT, elas mostraram que se dão bem e conversaram normalmente.

