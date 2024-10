Lisandra Souto revela que fez transplante de sobrancelha

Longe da TV há alguns anos, Lisandra Souto renova sua beleza ao fazer o procedimento de transplante de sobrancelha

Longe da TV há alguns anos, a atriz Lisandra Souto é presença constante nas redes sociais e acaba de revelar que passou por um novo procedimento estético. Desta vez, ela fez o transplante de sobrancelha.

Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista contou sobre o motivo de ter recorrido ao transplante para renovar suas sobrancelhas recentemente. “A minha [sobrancelha] sempre me incomodou muito porque eu nunca achei ter uma sobrancelha bonita. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta. Era algo que me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia, mas só encontrei um tratamento definitivo recentemente”, disse ela.

De acordo com a profissional de estética que fez o procedimento de Souto, Lu Rodrigues, o procedimento é diferente da micropigmentação e deixa a pessoa com os fios reais. “Através desta técnica, a gente mantém a mesma expressão. Não é usado o mesmo formato para todo mundo. O tempo de resultado já no primeiro dia fica muito bonito, depois há um processo de cuidado especial que a cliente tem que ter, durante 60 dias”, disse ela.

Nas redes sociais, a profissional também contou como o transplante de sobrancelha funciona. “Cada fio é implantado seguindo o crescimento natural dos pelos, garantindo um aspecto mais autêntico e harmonioso. O resultado é permanente, uma vez que os pelos implantados passam a crescer naturalmente”, afirmou.

Lisandra Souto e seu filho caçula

A atriz Lisandra Souto Fernandes celebrou o aniversário do filho caçula, Yago Souto, que completou 21 anos de idade em setembro. Para marcar a data especial, a mãe coruja abriu um álbum de fotos com o herdeiro e a primeira imagem chamou a atenção.

Yago apareceu enorme e mostrou o quanto já cresceu ao posar ao lado da mãe. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ver a evolução do filho ao longo do tempo.

"Hoje é o dia do meu grandão favorito!! Filho, que você continue com esse coração gigante, colhendo todos os frutos de tantas atitudes bacanas e especiais que você tem. Saúde, sucesso e realizações. Te admiro, respeito e te amo demais. Sempre com você", escreveu ela.

Vale lembrar que Yago é fruto do antigo relacionamento dela com o jogador de vôlei Tande, com quem também teve Yasmin.