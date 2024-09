Ele cresceu! Filho de Lisandra Souto aparece enorme em nova foto com a mãe

A atriz Lisandra Souto compartilhou uma foto inédita com seu filho caçula, Yago Souto, que acaba de completar 21 anos de idade. Veja como ele está

A atriz Lisandra Souto Fernandes está em festa nesta segunda-feira, 16. Isso porque o filho caçula dela, Yago Souto, completou 21 anos de idade. Para celebrar a data especial, a mãe coruja abriu um álbum de fotos com o herdeiro e a primeira imagem chamou a atenção.

Yago apareceu enorme e mostrou o quanto já cresceu ao posar ao lado da mãe. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ver a evolução do filho ao longo do tempo.

"Hoje é o dia do meu grandão favorito!! Filho, que você continue com esse coração gigante, colhendo todos os frutos de tantas atitudes bacanas e especiais que você tem. Saúde, sucesso e realizações. Te admiro, respeito e te amo demais. Sempre com você", escreveu ela.

Vale lembrar que Yago é fruto do antigo relacionamento dela com o jogador de vôlei Tande, com quem também teve Yasmin. Atualmente, Lisandra é casada com empresário Gustavo Fernandes, com quem se uniu em 2017, após 4 anos de relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisandra Souto Fernandes (@lisandrasouto)

Quem é Lisandra Souto?

A atriz Lisandra Souto fez carreira nas novelas brasileiras. Ela estreou na TV em 1985, quando atuou na minissérie Tenda dos Milagres. Depois disso, ela esteve nos elencos de Sinhá Moça, Gente Fina, Meu Bem Meu Mal, De Corpo e Alma, Quatro Por Quatro e Salve Jorge.

Em 2012, ela se separou do ex-marido, Tande, depois de 14 anos de união e dois filhos. Em 2017, ela se casou com o empresario Gustavo Fernandes.

A última novela dela na TV foi Apolicapse, na Record TV, emissora na qual também atuou em Os Dez Mandamentos.