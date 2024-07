Lexa ganha elogio do noivo ao ostentar suas curvas à beira da piscina

A cantora Lexa está curtindo as férias na Europa e ganhou um elogio do noivo, Ricardo Vianna, ao ostentar seu corpaço em fotos de biquíni

A cantora Lexa, que está curtindo as férias ao lado de Anitta, Bruna Griphao e outras famosas na Europa, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos esbanjando beleza à beira da piscina.

Para o momento de lazer, a artista elegeu um biquíni com pedras coloridas, pingentes e miçangas, além disso, ela também optou por óculos de sol branco. Enquanto fazia várias poses, Lexa ostentou suas curvas impecáveis. "Vivendo", escreveu ela ao publicar as fotos no feed do Instagram.

O ator Ricardo Vianna, noivo da funkeira, deixou uma mensagem nos comentários. "Você é perfeita! Sem mais!!", disse ele. Ela também ganhou elogios dos seguidores. "Você é tão perfeita", comentou uma fã. "Maravilhosa! Poderosíssima é ela!", falou outra. "Um espetáculo", comentou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Ivete Sangalo expõe saia justa com mãe de Lexa

A cantora Ivete Sangalo esteve no programa Que História é Essa, Porchat e relembrou momentos marcantes de sua carreira. Durante o papo, a baiana deu detalhes de uma saia justa que passou ao esquecer o nome da mãe de Lexa.

O episódio aconteceu enquanto Ivete comandava o programa Música Boa, no canal pago Multishow. "Todo dia era um convidado diferente, eu não conhecia Lexa. Sabia dela, que era famosa e tal. A primeira cagada foi errar a pronúncia do nome dela. Pedro, diretor, me explicou", iniciou.

A cantora explicou que, durante uma conversa com Lexa, a artista falou sobre a admiração de sua mãe e combinaram de mandar um beijo para Darlin, mãe da funkeira. "Falei: 'olha, na hora que eu for cantar essa música, eu vou mandar um beijão pra ela, não fale nada pra ela sentir que lembrei dela, o nome de sua mãe é? Darlin'. Pronto, uma palavra em inglês que começa com D, eu faço associação", disse Ivete, contudo, durante o programa ao vivo, Ivete sofreu um lapso de memória e não se lembrava do nome de Darlin. Confira a história completa!