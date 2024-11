Larissa Manoela deixa à mostra tatuagem na virilha ao usar look cavado

Saiba qual é o desenho da tatuagem de Larissa Manoela em local inusitado. Ela exibiu novas fotos em dia na praia durante viagem

A atriz Larissa Manoela está na Tailândia com seu marido, o ator André Luiz Frambach, para curtir as férias do casal. Assim, ela mostrou novas fotos nas redes sociais ao curtir uma praia paradisíaca da região.

Nas imagens, a beldade apareceu com biquíni lilás cavado e deixou à mostra sua tatuagem na virilha. A tattoo em local discreto possui o desenho de um peixe e foi feita especialmente para o marido dela.

Na época, Larissa tatuou um peixe para representar o apelido de André, que usa um peixinho para identificá-lo. Inclusive, o ator também fez uma tatuagem para a atriz. Ele tatuou um sorvete no braço para representar o apelido e o símbolo que ela usa.

Vale lembrar que Larissa e André se conheceram nos bastidores de um filme e assumiram o namoro em 2022. No final de 2023, eles se casaram em uma cerimônia discreta na casa dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela recusou novo papel na Globo

A atriz Larissa Manoela confirmou que se recusou um papel na próxima novela das 6 da Globo. Após especulações, ela contou que precisou escolher seus próximos projetos, mas não nega que possa voltar a fazer novela no futuro.

Larissa foi cotada para a novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo, mas não aceitou o trabalho. Com isso, a emissora chamou Maisa para interpretar a vilã da história.

"Eu, agora, estou muito seletiva. Eu gosto da abertura de poder falar sobre os trabalhos e o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas, estão sempre abertas porque eu amo novela. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. Acontece que, em determinados momentos, a gente é obrigado a escolher e optar por alguns caminhos”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela celebrou a novidade de ver Maisa na Globo. "Eu tenho certeza que vai ser uma linda novela. Agora foi divulgado que é a Maisa, estou tão feliz por ela! Nossa amiga que a gente vibra tanto. Vai ser mais um super sucesso e a gente já está trocando figurinha”, afirmou ela.

Leia também: Larissa Manoela lembra primeiros encontros com marido: ‘Eram no estacionamento’