Larissa Manoela lembra primeiros encontros com marido: ‘Eram no estacionamento’

Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach em dezembro de 2024; o casal se conheceu em set de filmagens e a atriz relembrou em suas redes

Casada com André Luiz Frambach desde o final do ano passado, Larissa Manoela relembrou os velhos tempos ao voltar ao estacionamento da TV Globo nesta quarta-feira, 28. A atriz contou que, no início do relacionamento, eles costumavam ficar conversando ao lado dos carros e mal percebiam o passar das horas.

"Vim deixar meu 'peixão' no trabalho. Deus e o universo não falham mesmo. Quando a gente começou a se relacionar, nossos primeiros encontros eram no estacionamento da Globo, antes ou depois de um longo dia de gravação. A gente ficava horas batendo papo bem aqui", lembrou.

"Hoje deixei meu marido pra fazer o que ele mais ama! Já agradeceu a Deus pelos seus privilégios, oportunidades e encontros hoje?", agradeceu. Além disso, a atriz que participou da ultima temporada de ‘De volta aos 15’, se declarou ao amado:

"Poucas pessoas falam da maravilha que é viver a dois. Você nunca mais se sente só. Vai ter sempre seu companheiro pra tudo, seja pra resolver B.O da vida adulta, seja pra desfrutá-la da melhor maneira. Escolher viver junto também! Te amo, meu parceiro de todos os momentos", finalizou.

Vale relembrar que o casal se conheceu em 2021 durante as filmagens de "Modo Avião" e engatou um namoro no ano seguinte.

Foto: Reprodução / Instagram

Arrependimento?

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao comentar sobre a sua decisão de falar publicamente sobre o desentendimento com os pais em 2023. Na época, eles cortaram os laços quando a artista quis tomar as rédeas de sua carreira e sua vida financeira. Agora, ela contou que não tem arrependimentos sobre as decisões que tomou no passado.

"Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar para trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.