Klara Castanho ganha elogios ao passar por transformação no visual

Klara Castanho arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 10, ao exibir seu novo visual. Ela passou por uma transformação e surgiu usando os fios curtinhos.

Nas duas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece com o cabelo em um corte chanel e com franjinha. Além disso, Klara caprichou no carão e na maquiagem. "De repente", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A mudança no visual recebeu diversos elogios. "Tá linda", escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Esse cabelo "nasceu" pra você", afirmou a atriz Carol Castro. "Isso tá tudo", falou a atriz Leticia Colin. "Linda", comentou a atriz Jeniffer Nascimento. "Que impacto", disparou um fã. "Você nasceu para usar corte de cabelo curto", observou um seguidor.

Vale lembrar que Klara está longe das novelas desde Além do Tempo (2015) e ela está se preparando para voltar aos folhetins. A atriz foi escalada para Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. A trama deve substituir No Rancho Fundo em 4 de novembro.

Confira:

Klara Castanho vibra com reprise e relembra mudança na carreira

Com menos de dez anos de idade, Klara Castanho foi a primeira vilã-mirim da história da teledramaturgia brasileira na novela Viver a Vida, que está bombando em sua reprise no canal Viva. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com o desempenho da trama no Viva e relembra mudança na carreira após esse projeto.

Apesar de muito jovem, Klara sustentava com maestria a personagem Rafaela, uma criança que era bastante cruel com Helena (Taís Araújo), sua atuação foi muito elogiada na época. A atriz confessa que essa novela é muito importante para sua carreira. "O início de um grande passo para mim. Eu tinha só nove anos, não entendia exatamente o peso do horário, da personagem, e só estava me divertindo. Mas daí em diante entendi que era essa minha vocação!", declara. Confira a entrevista completa!