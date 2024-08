Juliana Paes exibe corpão escultural ao renovar o bronzeado na praia

Nas redes sociais, a atriz Juliana Paes postou fotos exibindo seu corpão sarado ao surgir renovando o bronzeado em dia de praia

Juliana Paeschamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia na praia. Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e se refrescar no mar.

Nas fotos publicadas nos Stories do Instagram, a atriz aparece sorridente, enquanto ostenta seu corpão escultural. Para o momento de lazer, a artista optou por um biquíni fio-dental branco, chapéu e óculos escuros, além disso, ela também fez algumas poses na areia.

Recentemente, Juliana revelou seu diagnóstico médico após enfrentar crises severas de um transtorno mental. Em entrevista ao programa 'Conversa vai, Conversa vem', do jornal O Globo, a atriz contou que sofre de ansiedade, com episódios em que chegava a ficar "sem ar".

"Vivi essas crises de ansiedade. A pandemia ajudou a impulsionar isso, mas a própria vida, lidar com a internet, dar conta do trabalho, ter que conversar com as pessoas online. Muita coisa! Fui ficando sem ar mesmo. Não dava para respirar. Eu deitava na cama, e o coração não parava de bater", desabafou em um trecho.

Juliana Paes revela que já sofreu abuso

A atriz Juliana Paes surpreendeu ao contar que já sofreu abuso sexual. Em uma entrevista para o videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do Jornal O Globo, ela relembrou que foi vítima de violência quando era adolescência e o que passou na sua cabeça ao longo dos anos por causa deste episódio em sua vida.

O assunto surgiu quando ela falava sobre sua personagem na série Pedaço de Mim, da Netflix. "Toda mulher já viveu alguma situação de violência em menor ou maior grau. Eu já passei por episódios assim na minha adolescência e lembro da sensação de querer esvanecer logo depois que aconteceu. Nunca falei sobre isso assim e, hoje, me sinto mais à vontade. Lembro que depois eu queria apagar, me anular", afirmou. Confira o relato completo!