Juliana Paes revela que já sofreu abuso: ‘Nos defender da dor’

Juliana Paes surpreende ao relembrar episódio de abuso sexual que sofreu na adolescência e desabafa sobre o assunto

A atriz Juliana Paes surpreendeu ao contar que já sofreu abuso sexual. Em uma entrevista para o videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do Jornal O Globo, ela relembrou que foi vítima de violência quando era adolescência e o que passou na sua cabeça ao longo dos anos por causa deste episódio em sua vida.

O assunto surgiu quando ela falava sobre sua personagem na série Pedaço de Mim, da Netflix. "Toda mulher já viveu alguma situação de violência em menor ou maior grau. Eu já passei por episódios assim na minha adolescência e lembro da sensação de querer esvanecer logo depois que aconteceu. Nunca falei sobre isso assim e, hoje, me sinto mais à vontade. Lembro que depois eu queria apagar, me anular", afirmou.

Então, ela refletiu sobre a importância de falar publicamente sobre o abuso. "Na maioria das vezes, é alguém próximo à família, um conhecido. Até você entender que a confiança foi quebrada e tirar a culpa... "Peraí, que parcela de responsabilidade eu tenho nisso?". Levei anos. Nosso processo de memória trabalha querendo proteger a gente. Pintamos a memória com outras cores para nos defender da dor de ter que lidar com aquilo. Você tenta abafar aquilo dentro de você. Para mim, aquilo era meio apagado. Mas foi, sim, foi ruim, foi uma situação de abuso sexual", contou.

Juliana Paes recusou convite da Globo

A atriz Juliana Paes não vai voltar a aparecer como Jacutinga na reta final da novela Renascer, da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ela foi convidada pela emissora para retomar a personagem, mas recusou o convite. Com isso, a direção da novela precisará seguir com a história sem a personagem.

Para quem acompanha a novela Renascer, Jacutinga foi embora logo no início da segunda fase da história, mas deixou muita saudade. Ao longo de toda a trama, ela foi citada várias vezes. Na reta final, o personagem Norberto (Matheus Nachtergaele) cita Jacutinga em várias cenas e até busca pelo seu grande amor, criando uma expectativa nos telespectadores. Porém, ela não vai retornar.

Nas próximas cenas, Norberto vai conhecer Lilith (Lucy Alves), que é uma sanfoneira. A jovem revelará que é filha de Jacutinga, que a abandonou quando era recém-nascida com a avó.