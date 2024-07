Jennifer Lopez impressiona ao surgir completamente sem maquiagem

Para divulgar um produto da sua marca de beleza, Jennifer Lopez impressionou os seguidores ao surgir em vídeo completamente sem maquiagem

Jennifer Lopez impressionou seus fãs ao surgir em um novo vídeo compartilhado nas redes sociais. No registro, a cantora aparece com o rosto limpo, completamente sem maquiagem para divulgar um produto da sua marca de beleza.

No vídeo, publicado no Instagram da marca, Jennifer comenta sobre a importância de usar protetor solar e aparece sem maquiagem para demonstrar na prática a aplicação do produto de sua marca.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Você está incrivelmente linda", elogiou uma internauta. "Naturalmente linda, adorei", comentou outra. "Que pele linda", escreveu uma terceira.

Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o fato de Jennifer estar usando sua aliança de casamento com Ben Affleck, mesmo em meio aos rumores de crise.

Crise no casamento?

Parece que a confirmação da separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck está cada vez mais perto. Em meio aos rumores de separação, o casal passou o seu segundo aniversário de casamento – que aconteceu na última terça-feira, 16, separados!

Os dois artistas não fizeram posts nas redes sociais celebrando a data e também não passaram o dia juntos. A revista norte-americana She Know publicou uma reportagem contando como Lopez e Affleck ignoraram a data porque passaram distantes. A cantora estava em uma costa dos Estados Unidos e o ator estava do outro lado do país.

Em meio a boatos em torno de um possível divórcio, JLo passou a última quarta-feira na Costa Leste dos Estados Unidos, na vizinhança de Hamptons, próxima a Nova York, enquanto o ator famosos por dar vida ao Batman se encontrava em casa, em Los Angeles.

Jennifer foi clicada em uma loja de plantas na cidade de Nova York usando a aliança de casamento. A artista comprava mudas de rosas quando o paparazzo fez as fotos. Ainda que usasse a peça, em seus cliques mais recentes para o Instagram, J-Lo dispensou o uso da joia, que chama a atenção pelo tamanho do diamante que carrega.