Isabella Fiorentino revela que usa gelo em seu skincare: 'Diminui'

Dona de uma pele impecável, Isabella Fiorentino revela que usa gelo para tratar algumas questões do rosto e surpreende com dica prática e barata

A apresentadora Isabella Fiorentino sempre chama a atenção com sua pele. Aos 47 anos, a modelo já contou algumas vezes em sua rede social que usa apenas óleos no rosto e que até dispensa o protetor solar, mas tudo conforme a indicação de especialistas. Adepta de um skincare mais natural, ela surpreendeu ao dar uma dica prática e barata em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 06.

Passando gelo no rosto, a ex-comandante do Esquadrão da Moda, do SBT, falou sobre os benefícios de passar a água nesse estado na pele. Isabella Fiorentino então contou que ajuda a tirar o inchaço e auxilia em inflamações como espinhas.

"Com ou sem gelo? Essa técnica ajuda a refrescar a pele, amenizar os poros dilatados, desinchar o rosto, amenizar a aparência cansada das olheiras e até diminuir a inflamação de uma espinha! (Meus filhos pré-adolescentes já usam!)", falou.

"Além disso, o frio ajuda no controle da oleosidade e diminui a inflamação. Isso faz com que ele atue quase como um primer, fazendo a maquiagem durar mais e ter um melhor acabamento. Não deixe o gelo encostado no rosto por mais de 10 segundos na mesma região,pois pode queimar a pele! Vai deslizando ao longo do rosto durante 3 a 5 min", deu a dica.

Nos últimos dias, em outro vídeo publicado em sua rede social, Isabella Fiorentino falou sobre ser mãe atípica e o exercício que faz com o filho que não consegue andar sem auxílio.

Em uma conversa exclusiva com a CARAS Digital, a modelo falou sobre não mostrar seu filhos trigêmeos e explicou melhor o motivo: "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

Isabella Fiorentino revela motivo de ter deixado programa no SBT

Isabella Fiorentino contou o motivo que a fez deixar o Esquadrão da Moda, do SBT, após mais de 10 anos comandando a atração com Arlindo Grund. Em sua rede social, ela foi questionada sobre o assunto e resolveu compartilhar o que a motivou a não continuar.

Na pergunta, o internauta questionou o por que dela ter parado de trabalhar na emissora de Silvio Santos e a modelo então comentou que após a pandemia não achou que o formato do programa combinava com a realidade.

"Sempre amei apresentar o esquadrão! Mas depois da pandemia, achei que não fazia mais sentido jogar roupa no lixo (não jogávamos de verdade, doávamos)", escreveu ela sobre a circunstância que a fez mudar de rota em sua carreira.

