Isabella Fiorentino fala sobre ser mãe atípica e o filho não andar sozinho

Mãe atípica, Isabella Fiorentino fala sobre como encara sequelas da prematuridade de um dos filhos de maneira otimista; confira

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino falou sobre ser mãe atípica e como lida com as sequelas da prematuridade de um de seus trigêmeos. Em sua rede social, ela postou um vídeo feito durante um evento quando abordou o assunto e compartilhou um exercício de imaginação que faz com Lorenzo, de 13 anos.

A famosa então comentou que ele não consegue andar sozinho, apenas com o auxílio do andador, por isso, sempre faz exercícios de imaginação com o herdeiro. Isabella Fiorentino relatou como idealiza o momento com ele e recomendou que todas as mães façam isso com os filhos.

"O Lorenzo não anda sozinho, ele anda de andadador, então a gente começa imaginar exatamente isso, então fecha os olhos, então: 'Lolo, a gente tá onde? A gente tá na praia, você está sentindo a areia quentinha da praia? E o ventinho que tá batendo no seu rosto? E a água salgadinha que de repente estourou aquela onde e a água vem na sua boquinha, você tá sentindo o salzinho da água?", explicou como que faz o processo e falou sobre a importância de imaginar e vivenciar.

Em entrevista para a CARAS Digital, Isabella Fiorentino falou o que houve com Lorenzo após o nascimento. "Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", falou.

Isabella Fiorentino fala da exposição dos trigêmeos

Muito discreta, Isabella Fiorentino não mostra os filhos na rede social. Mãe de trigêmeos, sendo um deles especial, a ex-apresentadora do Esquadrão da Moda contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital os motivos de não exibi-los e como está a rotina com garotos durante a pandemia.

Quando questionada sobre o motivo, a modelo explicou: "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

