Irmã de Gabigol passa por transformação radical no visual: "Desapegue"

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, surpreendeu os seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar seu novo visual. Ela passou por uma transformação radical e abandonou os fios compridos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a modelo e influenciadora digital aparece fazendo vários poses com o cabelo bem curtinho e uma franja. Já na legenda, Dhiô mandou um recado. "Desapegue. Eu gosto dessa confiança!", afirmou.

Os internautas elogiaram a transformação da irmã de Gabigol. "Arrasou", disse uma seguidora. "Que transformação fod*, ficou mais linda", escreveu outra. "Gata de todo o jeito", falou uma fã. "Ficou perfeita", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

Dhiovanna desabafa após comentários sobre sua aparência

No ano passado, Dhiovanna Barbosa usou suas redes sociais para fazer um sério desabafo sobre algumas críticas que vem recebendo dos internautas sobre sua aparência. "Tô vindo aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito chata. Eu sou a última pessoa que me importo sobre as coisas que falam sobre mim, sobre a minha aparência. Mas tem um nível de estresse que as pessoas conseguem alcançar quando falam de você sem parar. E é isso que está acontecendo", começou.

"Todas as fotos que eu posto, qualquer coisa que eu faça as pessoas estão vindo até mim para ficar dizendo: 'Nossa como você está diferente; Nossa como você está feia; Nossa seu antes e depois muda muito hein…'. Porr* gente, na moral. Quando eu digo que eu não me importo com o que dizem sobre mim, é porque eu realmente não me importo. Só que começa a ser uma coisa muito chata, porque eu não me importo, mas outras pessoas podem se importar. Então parem de cobrar do outro algo que vocês não se importam, seja falar do outro, da vida do outro, da aparência do outro", finalizou.