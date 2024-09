"Hoje é dia de rock, bebê!": Christiane Torloni usa look inspirado no meme

A atriz Christiane Torloni marcou presença no quarto dia do Rock in Rio e apostou em um look preto, com alfinetes e a palavra "bebê" bordada

Na noite da última quinta-feira, 19, a atriz Christiane Torloni marcou presença no quarto dia do Rock in Rio. Para curtir a noite de Ed Sheeran, ela apostou em um look preto, com alfinetes e a palavra "bebê" bordada. A blusa remete ao icônico meme 'hoje é dia de rock, bebê', que viralizou na edição do festival de 2011.

"Claro que tenho orgulho do meme", disse Torloni em entrevista ao portal gshow. "Não é meu, é uma coisa que as pessoas acolheram. Não é meu. Um dia de rock pra sempre, bebê! Forever, se quiser. Um monte aí tacando fogo, falando mal de rock and roll, e a gente aqui só na paz, mano", completou.

Para quem não se lembra, a frase viral foi dita por Christiane Torloni em 2011 durante uma entrevista à apresentadora Dani Monteiro, que cobria os bastidores do Rock in Rio pelo Multishow. A atriz foi questionada se estava dançando durante o show da cantora Katy Perry. “Eu estava, adoro, hoje é dia de rock, bebê”, respondeu ela.

Christiane Torloni no Rock in Rio 2024 (Foto: Thiago Mattos/BrazilNews)

Christiane Torloni relembra primeiro papel de protagonista em novela: 'Desafio'

A novela 'Gina', exibida em 1978 na Globo, marcou a primeira protagonista da atriz Christiane Torloni. Em entrevista ao site Splash, do UOL, Christiane Torloni abriu o coração e falou um pouco sobre a experiência em ter interpretado sua primeira protagonista aos 21 anos. Ao longo do bate-papo, a artista revelou que sua mãe, a atriz Monah Delacy, quase viveu a personagem Gina na fase adulta.

"Talvez o grande desafio da novela, não só por ter sido a primeira protagonista, foi o fato de ter uma passagem de época enorme. Na época havia até a possibilidade da minha mãe ter sido a personagem já com a passagem de tempo. Coisa que acabou não acontecendo", declarou Christiane.