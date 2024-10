Heloísa Honein celebra No Rancho Fundo, revela planos e fala sobre desafios: 'Extremamente difícil'

Estrela da novela das seis No Rancho Fundo, Heloísa Honein revela bastidores, fala sobre planos e novos desafios em entrevista à CARAS Brasil

Heloísa Honein (25) conclui mais um desafio de sucesso da sua carreira nesta sexta-feira, 31, quando vai ao ar o último capítulo de No Rancho Fundo, novela exibida na faixa das seis e que a levou ao estrelato no Brasil. Na trama escrita por Mário Teixeira (56), com direção de Allan Fiterman (52), ela vive Margaridinha, uma moça trapalhona que sonha em se casar, mas tem dificuldade em encontrar o pretendente ideal.

Com as gravações encerradas desde a semana passada e o futuro das personagens já definidos pelo autor, a atriz fala em entrevista à CARAS Brasil sobre os desafios de viver uma personagem desafiadora, trabalho com Andréa Beltrão (61) e Alexandre Nero (54), e planos para carreira internacional.

"Foi maravilhoso. Para além do texto incrível e da direção primorosa, nosso time por trás era muito fera e muito unido. Fomos felizes! E essa felicidade se apresentava no fazer da novela… tudo foi desafiador. O sotaque, os parceiros de trabalho que já tinham muita experiência, as minhas próprias inseguranças… não sou uma atriz que acha que as coisas estão ganhas. Matava-se um leão por dia, todos os dias", conta.

Na novela, sua personagem é afilhada de Zefa Leonel, vivida por Beltrão, e Seu Tico Leonel, interpretado por Nero. Com inúmeras cenas ao lado de atores consagrados, a atriz que despertou carinho do público em Todas As Flores(2022), trama feita para o Globoplay, e ganhou novas oportunidades dentro da Globo, rasga elogios aos colegas de trabalho.

"Incrível. Andrea atua como se bebesse água. Ela faz algo extremamente difícil parecer extremamente fácil. Uma gênia. O trabalho de construção de personagem do Nero me encanta. Achei bonito de ver. Nutro profunda admiração por ambos. São incríveis!", afirma.

Com o término de No Rancho Fundo, a estrela se prepara para um período de férias. Ela, no entanto, não vai ficar muito tempo longe das telinhas. Isso porque dois novos trabalhos estão com estreias confirmadas para 2025: Guerreiros do Sol, a nova novela do Globoplay, e a série Dias Perfeitos.

Os dois projetos já estão inteiramente gravados. Honein, no entanto, quer viver o presente proporcionado pelo sucesso da Margaridinha e aguardar com naturalidade as boas energias dos novos trabalhos que estão por vir. Seu desejo é atuar em uma história baseada nas obras de Clarice Lispector (1920-1977).

"Eu sou muito louca pela Clarice Lispector. Seus livros me fundamentaram, são parte de mim. Tenho muita vontade de fazer algo com algum de seus livros como água viva, paixão segundo g.h…. Ainda não sei bem o que seria, mas eu tenho muita", revela ela, que ainda fala sobre planos para carreira internacional. "Com certeza. Sou uma pessoa muito curiosa e tô doida pra fazer cinema! Cinema aqui, cinema lá… estudar lá, ouvir outras línguas… me encanta o diferente", conclui.

