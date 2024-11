Andressa Suita choca com look para especial de Gusttavo Lima no SBT: 'Gritei'

Em sua rede social, Andressa Suita choca ao postar vídeo exibindo detalhes da produção para o especial de Natal de Gusttavo Lima no SBT

A esposa de Gusttavo Lima, a empresária Andressa Suita, impressionou ao exibir detalhes do look que escolheu para acompanhar o marido na gravação do especial de Natal do cantor no SBT. Nesta segunda-feira, 25, aconteceu o evento na emissora e a modelo surpreendeu com sua produção.

Dona de um estilo autêntico e elegante, a eleita do Embaixador chamou a atenção ao surgir com um vestido longo e de mangas todo brilhante. Com o cabelo liso e alguma joias, a influenciadora digital deu um show de beleza com classe.

"Special day", escreveu em inglês sobre ter tido um dia especial no SBT. Nos comentários, ela recebeu elogios até de famosas. "Wow", exclamou Marina Ruy Barbosa. "Hoje vou sair bem basiquinha. Um vestidinho, uma sandália e meu cabelo liso de prancha. Olhei e gritei: GATA", brincaram.

Além do casal, a gravação contou com a presença de vários famosos e nomes importantes do SBT. A apresentadora Patricia Abravanel aproveitou para levar o marido, o político Fábio Faria, para curtir os shows de Gusttavo Lima ao vivo em sua emissora.

Confira o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Quando foi gravado o especial de Natal de Gusttavo Lima no SBT?

Nesta segunda-feira, 25, aconteceU uma verdadeira noite de gala para os que prestigiaram a gravação do especial Natal do Embaixador, estrelado por Gusttavo Lima. O evento, realizado em parceria com o SBT, reuniu várias personalidades famosas em São Paulo e será transmitido pela emissora em dezembro.

Entre os convidados ilustres, além de Patricia Abravanel e o esposo, estavam também Silvia Abravanel acompanhada do noivo Gustavo Moura, Carlos Alberto de Nóbrega com sua esposa, Yudi Tamashiro e a sua esposa, que anunciaram recentemente que estão à espera de um bebê, Helen Ganzarolli, os apresentadores Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano. Na ocaisão, o sertanejo também foi prestigiado pela esposa, Andressa Suita. Veja as fotos aqui!