Fãs reagem após Gusttavo Lima mudar o visual: 'Ele gosta de inventar moda'

Gusttavo Lima decidiu passar por uma transformação radical em seu visual nesta quinta-feira, 7. O cantor tirou a barba e deixou apenas um bigode.

No Instagram, Edson Oliveira, o barbeiro do artista, postou um vídeo mostrando como aconteceu a transformação e falou sobre o pedido do marido de Andressa Suita. "Lançando um bigode sensacional, uma pegada retrô europeia para combinar com esse cabelo que está super atual", disse ele na gravação.

Assim que o profissional finalizou o serviço, Gusttavo Lima reagiu. "Visual novo. Não aguentava mais ter que fazer barba todo o dia. Agora é algo mais prático", disse o artista, se mostrando satisfeito com o resultado.

Os fãs falaram sobre o novo visual do Embaixador. "Não tem como ficar mais gato", disse uma seguidora. "Ele gosta de inventar moda", brincou outro. "Ficou show", falou uma fã. "El bigode! Esse homem não fica feio nunca", afirmou mais uma.

Mas teve quem não gostou da mudança. "Ficou lindo, mas amo a barba do bebê", confessou uma internauta. "Desculpa, mas dessa vez não consigo te elogiar, meu amor. Aí passou dos limites, viu?", comentou mais uma.

Confira:

Gusttavo Lima exibe pista de pouso particular construída em sua mansão

Na última quinta-feira, 31, Gusttavo Lima surpreendeu os seguidores ao mostrar a pista de pouso particular construída em sua mansão em Goiânia. Com um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, o cantor sertanejo gravou a vista aérea da área e revelou que as obras estão concluídas, agora aptas para receber voos privados de várias partes do Brasil.

"Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação liberada", escreveu ele nos Stories do Instagram, indicando que tudo está pronto para uso. Em outro momento, o artista ainda mostrou seu avião pousando no local. O local de pouso situa-se no Haras Embaixador, uma propriedade de 39 mil hectares pertencente ao artista, em Florestal, Mato Grosso. Saiba mais!

