Gretchen choca ao exibir situação atual de sua barriga em fotos na praia

Ao lado do esposo, Esdras de Souza, Gretchen choca ao exibir situação atual de seu corpo após cirurgias e procedimentos; veja os cliques

A cantora Gretchen chocou neste sábado, 17, ao compartilhar novas fotos ao lado de seu esposo, o saxofonista Esdras de Souza. Morando em Portugal com o amado, a Rainha do Rebolado apareceu curtindo o dia de sol na praia e chamou a atenção ao exibir seu físico atual.

Após cirurgias, procedimentos estéticos, dieta e treino na academia, a famosa, que nas últimas semanas retirou excesso de pele nas pálpebras, apareceu recuperando aproveitando a praia na Europa com seu eleito.

"Como é bom estar sempre de bem com você mesma. Vivendo a vida sem se cobrar. Verão europeu e nós aproveitando tudo. Praia de Aveiro. Portugal", falou ela sobre a oportunidade de curtir com seu companheiro o local.

De roupa de banho e mostrando suas curvas esculturais, o casal não passou despercebido e recebeu elogios. "Arrasaram", aproveram. "Lindíssimos", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen e Esdras de Souza deram o que falar com mais um vídeo dançando. Fazendo coreografia, a artista impressionou ao se exibir em um look fitness curtinho.

No sábado, 27 de julho, a musa passou por uma cirurgia para retirar o excesso de pele nas pálpebras. O pós-operatório estava dentro do previsto, tanto que ela não sente dor na região dos olhos. “Está com pontos. Parece que coloquei um delineador à la Jade, mas é isso, fica um pouquinho inchado”, afirmou ela. E completou: "Tá só um pouquinho de hematoma, pouquíssimo inchaço. Está muito show”.

Antes e depois do marido de Gretchen

Marido da cantora Gretchen, o saxofonista Esdras de Souza surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar a mudança em sua aparência nos últimos anos. Nos stories do Instagram, ele comparou fotos de antes e depois de seu visual.

Nas imagens, a mudança no cabelo dele chamou a atenção. O artista estava com uma calvície acentuada e resolveu a questão com o implante capilar. Agora, ele apresenta um maior volume de fios na cabeça e surpreendeu ao comparar as fotos antigas e atuais.

"Evolução é necessária. Estou muito feliz com todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Minha gratidão a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré e, em especial, à minha amada esposa", disse ele.

Vale lembrar que Gretchen e Esdras estão juntos desde 2020.