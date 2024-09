Gloria Pires exibe corpo escultural ao renovar o bronzeado

A atriz Gloria Pires arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir fotos de seu corpaço em um momento de lazer

Gloria Pires arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza em meio à natureza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz exibe seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni sem alças, enquanto renova o bronzeado. A artista também aparece acompanhada de alguns amigos. "Depois de 30 dias, dump do finde no paraíso", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Que delicia! Aliás você está um arraso!", disse a atriz Lavinia Vlasak. "Você é a coisa mais linda desse planeta mesmo", escreveu uma seguidora. "Glorinhaaaaa você está linda! Você é linda sempre", falou uma fã. "Linda demais. Saudades… Te amo", comentou o marido de Gloria, o músico Orlando Morais.

Vale lembrar que Gloria completou 61 anos no dia 23 de agosto e na ocasião, ganhou uma bela homenagem do marido. "Como escrever sobre alguém que além de tanta admiração, tanto orgulho, mora e ocupa seu coração por inteiro. Como não amar um ser humano que não mata nem uma formiga, que luta pela água, e beija o ar com tamanho agradecimento. Escolhemos nos escolher nessa vida, brincamos de seguir juntos tropeçando e gargalhando, olhamos um para o outro e está tudo dito, nos prometemos outras vidas que ainda virão. Ninguém nunca vai nos entender, nem nós mesmos. É uma mágica sem truques, dois cometas brincando no céu, duas vidas em uma só. Cleo, Anttónia, Ana , Bento… O que mais eu posso te dizer…. Te amo, feliz aniversário", disse Orlando.

Confira:

No aniversário de 61 anos de Glória Pires, Cleo se declara para mãe

No último dia 23, Cleo, primogênita de Glória Pires, aproveitou o aniversário da mãe para se declarar nas redes sociais. Em um texto que derreteu seus seguidores, a artista celebrou a vida da atriz, que completa 61 anos.

"Hoje é dia da rainha mãe. A mais mais. Minha tudo. Minha 'mamaim', meu patinho. Como eu te amooooo!!! Parabéns pelo seu dia e obrigada a Deus por ele!!!! Que você continue nos impactando com tanta coisa maravilhosa que você faz e que seu caminho seja cada vez mais gostoso de caminhar. Você merece tudo de maravilhoso", escreveu Cleo em um vídeo caminhando abraçada com a atriz. Veja a publicação!