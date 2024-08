Giovanna Ewbank choca com situação de sua barriga ao chegar em Paris

Ao chegar em Paris, na França, Giovanna Ewbank choca ao se exibir com look branco de barriga de fora; abdômen da musa se destacou

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou mais uma vez ao mostrar como está sua barriga. Nesta sexta-feira, 02, a famosa revelou que acabou de chegar em Paris, na França, com Bruno Gagliasso e chamou a atenção ao fazer fotos deslumbrantes em uma varanda.

Agora ruiva e usando um look branco cheio de estilo, a atriz fez poses no local e roubou a cena com sua beleza impactante. Exibindo seu abdômen definido, Giovanna Ewbank logo hipnotizou os internautas com a série de cliques.

"Cheguei assim em Paris", escreveu demonstrando plenitude. Nos comentários, os internautas logo encheram a esposa de Bruno Gagliasso de elogios. "Sempre linda", admiraram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nas últimas semanas, enquando estava nos EUA com a família, Giovanna Ewbank chamou a atenção ao surgir de biquíni verde e amarelo e recebendo uma mão boba do amado. Antes da viagem, a musa comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Veja os cliques de Giovanna Ewbank em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank fica em choque com habilidade do filho

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de 9 anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordam e logo depois do café da manhã já começam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenha todos os dias após a refeição e nem tira o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum. Veja os desenhos aqui.