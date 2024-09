Giovanna Antonelli surpreende ao passar a tesoura e se despedir do cabelão

Com seu cabelão como marca registrada, Giovanna Antonelli impressiona ao passar a tesoura nos fios e exibir o resultado; veja como ela ficou

Uma das marcas registradas de Giovanna Antonelli é seu cabelão. Embora já tenha cortado os fios para interpretar personagens, ela sempre retornou ao comprimento longo. No entanto, a atriz decidiu radicalizar e passou a tesoura nos cabelos. Em suas redes sociais, ela impressionou os seguidores ao exibir o resultado do novo visual nesta sexta-feira, 27.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna contou que visitou o salão disposta a mudar o visual e pediu aos seguidores para escolherem entre algumas opções: "Curto, comprido, liso, enrolado". Após fazer mistério por algum tempo, a artista finalmente revelou sua decisão e compartilhou o resultado com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Ao lado de seus profissionais de beleza, Anderson Couto e Nelma Véo, Giovanna mostrou que decidiu passar a tesoura de vez nos fios e surgiu com os cabelos bem curtinhos. Além disso, ela posou com o cabelo ainda mais liso e iluminado, mostrando que escolheu passar por uma repaginada total e mudar completamente seu visual.

Até o momento, Antonelli não revelou se a transformação está relacionada a algum projeto profissional ou se trata apenas de um desejo pessoal. Vale lembrar que recentemente, Giovanna afirmou que está atuando como influenciadora digital, já que mantém uma presença ativa nas redes sociais e compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional.

“Outra lição é a necessidade de se adaptar rapidamente. O mundo digital está em constante mudança, com novas ferramentas, que me ajudam a desenvolver mais habilidades e, ao mesmo tempo, alcançar novas audiências até para diversificar minhas oportunidades profissionais. Isso trouxe uma nova dimensão à minha carreira”, Antonelli contou à Revista CARAS.

