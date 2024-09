Giovanna Antonelli se afirma como influencer: 'Mais um propósito meu'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Giovanna Antonelli, a eterna Jade da novela O Clone, confessa o quanto está aprendendo com as redes sociais

Além de seu reconhecido trabalho como atriz, Giovanna Antonelli (48) mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional. A interação constante com os seguidores reforça seu papel como figura pública influente e muito querida. Em entrevista à Revista CARAS, a artista se afirma como influenciadora digital. “Mais um propósito”, diz.

Enquanto algumas estrelas veteranas lutam para encontrar espaço no cenário digital e travam uma batalha contra o universo dos influenciadores, Antonelli se destaca no caminho. Ela confessa o quanto está aprendendo com as redes sociais. “Está sendo uma jornada enriquecedora. Uma lição é a importância da autenticidade”, reflete.

“As pessoas se conectam com o que é real e minha rede não é sobre mim, e sim sobre o que o público quer ver. Essa nova forma de trabalho acabou se tornando mais um propósito meu”, emenda a atriz, que faz sucesso no Instagram (somente nesta rede social, ela tem mais de 20 milhões de seguidores) e no TikTok, mostrando sua rotina por trás das câmeras e momentos em família.

“Outra lição é a necessidade de se adaptar rapidamente. O mundo digital está em constante mudança, com novas ferramentas, que me ajudam a desenvolver mais habilidades e, ao mesmo tempo, alcançar novas audiências até para diversificar minhas oportunidades profissionais. Isso trouxe uma nova dimensão à minha carreira”, salienta Antonelli.

BELEZA FATAL

Escalada para o elenco de Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, com previsão de estreia para janeiro 2025, Giovanna Antonelli comemora o novo desafio – após anunciar a intenção de desacelerar nos projetos profissionais e se dedicar mais à família, especialmente depois do fim do contrato fixo com a TV Globo.

Na produção, a atriz dará vida a Elvira. A personagem adota Sofia, vivida por Camila Queiroz (31), uma jovem que sofria nas mãos da tia Lola, papel de Camila Pitanga (47). Beleza Fatal chegou como surpresa para ela, que já tinha anunciado a intenção de dar uma pausa nas novelas, mas acabou se encantando pela trama e pelas possibilidades do novo trabalho.

"Esse é um momento de muita liberdade e novas oportunidades na minha carreira. Deixar de ter um contrato me permitiu explorar diferentes formatos e projetos, especialmente no universo do streaming, que tem crescido muito e oferecido produções inovadoras, em que posso escolher trabalhos que me desafiam de formas novas”, pontua Antonelli. "Estou empolgada com essa jornada, pois ela me permite diversificar minha atuação e me conectar com novos públicos. Acho que é um momento positivo e enriquecedor”, emenda.