A cantora e ex-BBB Gabi Martins postou vários cliques ao lado da mãe, Maíra Martins, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Gabi Martins usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quinta-feira, 5, sua mãe, Maíra Martins, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 compartilhou várias fotos ao lado da aniversariante e rasgou elogios. "Dia da minha rainha, do amor da minha vida! Da mulher mais forte que eu conheço!", afirmou ela no começo da mensagem.

A artista seguiu o texto se declarando para Maíra. "Te amo demais mamãe! Você é minha luz, força, coragem, minha cara metade. Sou grata demais a Deus por ser sua filha!", completou.

Em maio deste ano, Gabi contou que comprou uma mansão para sua mãe. Na ocasião, compartilhou um clique ao lado de sua mãe na área externa da mansão e se declarou para a família. "VENCEMOS MAMÃE!! Eu sou milionária e não estou falando dessa casa, estou falando da minha família! Em primeiro lugar, vou honrar vocês, cuidar de vocês, em segundo, vou construir os meus sonhos. Obrigada por serem um exemplo para mim de família, de amor, respeito e gratidão. Prometo cuidar de vocês até o fim. Eu e Carol", escreveu a ex-sister em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

