Flávia Alessandra impressiona ao exibir sua forma física atual; veja

Curtindo últimos dias do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, Flávia Alessandra impressiona ao surgir de biquíni vermelho

A atriz Flávia Alessandra chamou a atenção ao compartilhar novas fotos em sua rede social. Curtindo os últimos dias do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, a famosa impressionou ao surgir de biquíni na praia.

Usando um modelo vermelho, a artista deixou à mostra suas curvas torneadas e chocou com sua forma física atual. Fazendo várias poses, a loira esbanjou seu corpaço escultural e arrancou elogios dos seguidores.

"MILAGRES, como é bom estar de volta", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas se mostraram admirados com a beleza da esposa de Otaviano Costa. "O corpo dela falou: pode passar 30, 40, 50, 60, viu continuar com 20 anos e pronto. É muita lindeza", falaram.

Vale lembrar que Flávia Alessandra será musa da Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. A atriz revelou a novidade através de um ensaio fotográfico ousado.

Flávia Alessandra celebra 18 anos de casamento com Otaviano Costa

Em outubro, Flávia Alessandra e o ator Otaviano Costa celebraram 18 anos de casamento. A atriz aproveitou a data para abrir sua intimidade e rasgou elogios ao seu companheiro: "Quero ainda muito mais".

Flávia Alessandra aproveitou a data e compartilhou um vídeo com diversos momentos do casal, incluindo, trechos da cerimônia de casamento declarou: "18 anos dançando com o amor da minha vida. Descobrindo novos desafios. Ele me incentivando. A gente se respeitando. E acreditando um no outro. Minha admiração hoje por você, 18 anos depois, é maior do que quando te conheci. Acho que isso é amor. Admiração pela sua pessoa, sua cabeça voada e criativa, seu lado pai, e meu eterno namorado", confessou a artista em um trecho. Veja a publicação completa!

