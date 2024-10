Flávia Alessandra celebra 18 anos de casamento com Otaviano Costa: 'Quero ainda muito mais'

Celebrando 18 anos de casamento com Otaviano Costa, a atriz Flávia Alessandra compartilhou registros nas redes sociais e se derreteu ao falar do marido

Nesta segunda-feira, 18, Flávia Alessandra (50) e o ator Otaviano Costa (51), que formam um dos casais mais famosos do meio artístico, estão celebrando 18 anos de casamento. A atriz aproveitou a data para abrir sua intimidade e rasgou elogios ao seu companheiro: "Quero ainda muito mais".

Flávia Alessandra aproveitou a data e compartilhou um vídeo com diversos momentos do casal, incluindo, trechos da cerimônia de casamento. No registro, a atriz reforçou sua paixão por Otaviano Costa, celebrou os anos ao lado do companheiro e declarou:

"18 anos dançando com o amor da minha vida. Descobrindo novos desafios. Ele me incentivando. A gente se respeitando. E acreditando um no outro. Minha admiração hoje por vc, 18 anos depois, é maior do que quando te conheci. Acho q isso é amor. Admiração pela sua pessoa, sua cabeça voada e criativa, seu lado pai, e meu eterno namorado", confessou a artista.

"A maioridade do nosso casamento em todas as nossas realizações hoje, nosso tesão e nossas fantasias, nossos vinhos e gargalhadas, nossas viagens e descobertas, me dão certeza de que quero ainda muito mais com vc! Te amo my love. Meu homem. Minha cara-metade. Meu parceiro e marido. Esses 18 anos passaram voando… te amo!", complementou Flávia Alessandra.

Na publicação, o ator Otaviano Costa também não poupou elogios a sua amada e se declarou: "Feliz aniversário de casamento, amor da minha vida. Que venham mais 18, 28... 108 anos juntos. Te amo!". O apresentador ainda brincou: "Obs: nosso casamento já pode dirigir, beber e ser preso".

'NÃO É UM TABU PARA NÓS'

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Alessandra e Otaviano Costa deram mais detalhes sobre como lidam com as questões financeiras. O casal mencionou que não tem problema em falar desse assunto.

"Finanças não é um tabu para nós, mesmo sendo mais voltados para as artes. Temos uma abordagem muito prática quando se trata de dinheiro, seja para investir, seja para conforto ou para nossa vida pessoal. Avaliamos tudo de forma cautelosa, mas também ousada", confira relato completo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FLÁVIA ALESSANDRA NAS REDES SOCIAIS: