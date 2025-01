Filha de Maíra Cardi viraliza com reação divertida ao conferir novo visual da mãe

Sincera! Filha de Maíra Cardi, a pequena Sophia divertiu os internautas ao expressar insatisfação com o novo visual da mãe: "Não combina"

Maíra Cardi divertiu os seguidores no último domingo, 26, ao compartilhar a reação de sua família conferindo a mudança em seu visual. Fruto da antiga relação da coach com Arthur Aguiar, a pequena Sophia, de seis anos, viralizou ao expressar sua insatisfação com o novo estilo.

"O que você achou? Não gostou?", questionou a esposa de Thiago Nigro em um vídeo no TikTok. "Não. Eu queria que você pintasse de loiro. Não combina com você", confessou Sophia. "Eu vou te falar que eu não gostei.", completou.

Já o marido de Maíra não economizou nos elogios. "Eu adorei", disse ele. "Sua cara não está de quem adorou", brincou Maíra, que substituiu o 'morena iluminada' pelo ruivo. "Eu adorei, mas o que eu gostaria de falar, não posso falar agora porque está gravando. Achei que ia ficar ruim, mas ficou bom", ironizou Thiago.

Filha de Maíra Cardi come chocolate pela primeira vez

Recentemente, Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais a reação de sua filha Sophia, de seis anos, ao experimentar chocolate pela primeira vez. Filha da influenciadora com o ator Arthur Aguiar, a pequena não havia consumido açúcar ou doces até completar cinco anos e meio.

"Quem me acompanha sabe que sou muito regrada com alimentação, e há um motivo para isso", iniciou Maíra. Na sequência, a coach detalhou como a mudança na alimentação foi fundamental em sua vida após vencer um câncer de tireoide, fazendo com que ela adotasse um estilo de vida disciplinado. “Muitas pessoas acham que isso é exagero, mas, para mim, é um cuidado com a saúde dela. Ela mesma já entende e valoriza isso.”, ressaltou; confira mais detalhes!

