Filha de Leonardo exibe resultado de cirurgia invasiva que fez em 2023

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa ostenta o resultado de cirurgia plástica em novas fotos com look mínimo

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa surpreendeu ao fazer um novo ensaio fotográfico e ostentou o resultado da cirurgia plástica que fez há cerca de seis meses. A musa apareceu apenas com look mínimo enquanto posava com suas novas curvas à mostra.

Em dezembro de 2023, a estrela fez uma cirurgia plástica invasiva, a abdominoplastia, na qual removeu o excesso de pele do abdômen. Na época, ela enfrentou complicações e teve que voltar para a mesa de cirurgia depois do primeiro procedimento e sofreu com os efeitos em seu corpo.

“Vivi mais um milagre de Deus na minha vida. Prometo que depois vou contar em detalhes tudo que aconteceu. Mas para quem não sabe, fiz abdominoplastia, tive que tomar sangue, voltei para cirurgia de novo. Não foi fácil, mas estou feliz de estar bem”, disse ela na época.

A barriga de Jéssica Beatriz Costa

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu com o abdômen à mostra ao usar um top cropped branco e calça jeans de cintura baixa. Ali, ela revelou o resultado do procedimento e destacou sua barriga reta e a cintura fininha.