Ex-BBB Vanessa Lopes desabafa ao mostrar situação de seu rosto com acne

Fazendo tratamento forte para acne, ex-BBB Vanessa Lopes desabafa ao mostrar como está situação de espinhas em seu rosto; veja

A ex-BBB Vanessa Lopes fez um novo desabafo sobre seu problema com acne no rosto. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou nesta segunda-feira, 16, como está a situação das espinhas em sua face.

Fazendo tratamento forte com um remédio conhecido para acabar com casos graves de acne, a famosa comentou que está com autoestima afetada por conta das marcas grandes. Exibindo a real situação, Vanessa Lopes comentou que sabe que superará a dificuldade, porém, que no momento está se sentindo mal.

"Esse é o estado real da minha pele... Apesar de saber que vai passar, minha autoestima tá lá embaixo", revelou para os internautas ao exibir seu rosto sem filtro e maquiagem.

Recentemente, a jovem, de 23 anos, que desistiu do BBB 24,falou sobre compartilhar seus problemas na rede social: "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida, problemas em tudo...".

Em fevereiro, a equipe médica de Vanessa Lopes divulgou um boletim sobre o estado de saúde dela e a liberação para retomar suas atividades após um quadro psicótico agudo gerado no reality show. “Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", disse o comunicado médico.

Vanessa Lopes falou sobre desistência do BBB 24

Vanessa Lopesfalou pela primeira vez após a desistência do Big Brother Brasil 24. Quase um mês após a saída do programa, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para o Fantástico.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. "Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento", contou.

A jovem contou sobre seu diagnosticada com quadro psicótico agudo: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real". A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa. Leia mais aqui.