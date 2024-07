Ex-BBB Paula Freitas impressiona com resultado de cirurgia plástica

A ex-BBB 23 Paula Freitas impressionou ao mostrar o resultado de seus procedimentos estéticos. Ela realizou uma cirurgia de remodelamento de costela

A ex-participante do BBB 23Paula Freitas impressionou ao mostrar o resultado de seus procedimentos estéticos. Ela realizou uma cirurgia de remodelamento de costela, com objetivo de ficar com a cintura mais fina e usou seu perfil no Instagram para mostrar como ficou.

Em uma publicação em conjunto com Paula, o cirurgião plástico responsável pela cirurgia falou sobre o procedimento. "Como vocês já sabem, nossa estrela passou por mais um procedimento, desta vez o remodelamento costal. Esse procedimento ajusta a forma das costelas flutuantes, curvando-as para reduzir a cintura da paciente em até 14 centímetros. E não, não retiramos costelas; o procedimento afina a cintura apenas com a remodelagem, sem remoção", escreveu o médico Wilian Pires.

Nas imagens, Paula aparece antes de realizar o procedimento, ainda com as marcações no corpo. Em seguida, os registros mostram a ex-sister na mesa de cirurgia logo após a intervenção. Além dessa cirurgia, ela também já realizou preenchimento labial, implante de silicone, lipo HD entre outros.

Ex-BBB Paula Freitas revela que está há 22 dias sem tomar banho

Recentemente, PaulaFreitassurpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que está há 22 dias sem tomar banho. Ela tomou essas decisão após o remodelamento costal que fez no início do mês de julho.

"Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio (com limpeza superficial da pele, sem uso de água corrente). Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e sarem mais rápido", revelou.

Em seguida, Paula disse que a 'técnica' está dando certo. "E, acreditem, está sarando mais rápido. Só que estou sem banhar. Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido", acrescentou.