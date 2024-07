Ex-BBB Paula Freitas revela que está há 22 dias sem tomar banho; saiba o motivo

Paula Freitas, que participou do BBB 23, revelou nas redes sociais que está há 22 dias sem tomar banho e explicou o motivo

PaulaFreitas surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que está há 22 dias sem tomar banho. A ex-participante do BBB 23 realizou uma cirurgia de remodelamento de costela, com objetivo de ficar com a cintura mais fina, a através dos Stories explicou a sua decisão de

"Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio (com limpeza superficial da pele, sem uso de água corrente). Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e sarem mais rápido", revelou.

Em seguida, Paula disse que a 'técnica' está dando certo. "E, acreditem, está sarando mais rápido. Só que estou sem banhar. Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido", acrescentou.

Por fim, a ex-sister afirmou que mesmo sem tomar banho está cheirosa. "E aí me falam: 'Ah, Paula, que nojo, que nojo'. Nada. Estou cheirosa", garantiu ela.

Paula revela prepação de cirurgia para afinar cintura

Em entrevista à CARAS Brasil, Paula falou sobre a cirurgia. Ela conta que tudo começou quando encontrou seu médico, o cirurgião Wilian Pires, em um bar de Goiânia —cidade que mora atualmente—, e os dois decidiram almoçar juntos. Durante a conversa, o especialista falou que tinha viajado para o exterior a fim de estudar sobre o procedimento, e a convidou para conhecer mais sobre a intervenção em sua clínica.

"Há quatro meses foi essa nossa conversa. Ele fez uma aula didática comigo, vi que era muito tranquila a cirurgia, pouco invasiva, e então começamos a nos preparar. Essa preparação que fizemos foi de emagrecimento, fortalecimento de músculos, treinei muito pesado nesses meses", revelou a ex-BBB, contando que o médico afirmou que ela poderia perder até 20 centímetros de cintura, algo que ela já tinha vontade. Saiba mais!