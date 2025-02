Amanda Meirelles lamenta preconceito com mulheres na medicina: 'É um grande desafio'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica e campeã do BBB 23 Amanda Meirelles reforça a importância da data e parabeniza todas as colegas de profissão

Médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles(33) conta que já sofreu preconceito por ser uma mulher na medicina, e lamenta que a situação continua até hoje com muitas profissionais. Por isso, ela reforça a importância do Dia da Mulher Médica, celebrado nesta segunda-feira, 3.

"Quando eu coordenava UTI, várias vezes ouvi de familiares dos pacientes a seguinte frase: 'Que horas o médico passa? . E eu respondia: 'A médica sou eu'. Infelizmente ainda existe muito preconceito. Ser mulher e ser médica ainda é um grande desafio", conta Amanda Meirelles , em entrevista à CARAS Brasil.

A data, mundialmente celebrada, surgiu para homenagear a norte-americana Elizabeth Blackwell (1821-1910), a primeira mulher a se formar em medicina no mundo. Amanda reforça que, assim como ela, diversas mulheres abriram portas para que outras pudessem seguir a carreira.

Leia também: Campeã do BBB 23, Amanda revela destino do prêmio e abre relação com Cara de Sapato

"No passado, muitas mulheres guerreiras lutaram pelo direito de exercer a medicina e inspiraram muitas outras. Fico muito feliz de ver que cada vez mais as mulheres estão ingressando na faculdade de medicina e que hoje já somos maioria na profissão."

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Amanda trabalhava como clínica geral. Após vencer o reality e levar para casa o prêmio milionário, ela afirma que a forma de exercer a medicina mudou, porém, segue no propósito da profissão, usando agora sua visibilidade para falar sobre saúde.

"Nesse dia de hoje, quero parabenizar todas as colegas que exercem essa profissão com ética, amor, cuidado e respeito. Também quero lembrar que elas podem ser a especialidade que quiserem e ocuparem o cargo que almejarem!", completa a médica.

Leia mais em: Amanda Meirelles faz alerta importante sobre câncer de mama: 'Homens e mulheres'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE AMANDA MEIRELLES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: