Esposa de Zé Neto ganha elogios do cantor ao renovar visual: 'Mais apaixonado'

Mudanças! Esposa do cantor sertanejo Zé Neto, Natália Toscano decidiu renovar o visual e mostrou a reação do companheiro ao vê-la

A influenciadora digital Natália Toscano decidiu mudar o visual e deixou os fios claros para trás. Por meio de suas redes sociais, a esposa do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, mostrou detalhes da transformação realizada nas madeixas.

Ela, que estava com os fios loiros, resolveu escurecê-los um pouco e aderiu ao famoso 'moreno iluminado'. Esbanjando beleza, Natália apareceu em seus stories no Instagram nesta sexta-feira, 27, e não escondeu o quanto ficou satisfeita com o resultado do novo visual.

"Bom dia de nova versão por aqui! Quis mudar, amo mudança, faz parte da minha vida. E, sinceramente, acho que é uma das mudanças que mais me apaixonei. Achei lindo, estou me amando, meu marido amou. Achei que ficou bonito, moderno…", declarou a influenciadora.

Em seguida, Natália Toscano gravou a reação do marido com a mudança. Zé Neto, que está afastado dos palcos e das redes sociais para cuidar de uma depressão, apareceu nas redes sociais da esposa e animou os fãs.

"E aí, gato, o que você achou da minha nova versão?", questionou a companheira do artista sertanejo. Sorridente, Zé Neto prontamente encheu a amada de elogios: "Está mais linda do que nunca. Você ficou linda, maravilhosa. Cada vez mais apaixonado", disse ele.

Além do cantor, os seguidores de Natália Toscano também aprovaram o novo visual da influenciadora. "Maravilhosa, um arraso", comentou uma internauta no vídeo de transformação. "Você ficou linda com esse tom de cabelo, Natália! Combina super com você", disse outra.

Confira o novo visual da esposa de Zé Neto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto reaparece nas redes sociais e agradece apoio

Recentemente, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, reapareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e também fazer um agradecimento. Ele decidiu se afastar dos palcos e da web para tratar de uma depressão e síndrome aguda do pânico.

