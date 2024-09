Esposa de Zé Neto, Natália Toscano mostra momento religioso com o cantor

Afastado dos palcos para tratar uma depressão, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, surgiu em novos vídeos cantando louvor

A influenciadora digital Natália Toscano usou as redes sociais para compartilhar com o público novos registros bastante especiais. Em seu Instagram, ela mostrou um momento religioso com o marido, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano.

Ao lado de amigos e de freis, o casal marcou presença em uma igreja na Zona Sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 12, onde rezaram um rosário em uma live. Em meio às fotos, Natália também mostrou vídeos de Zé Neto cantando louvores.

"Como foi o Rosário de hoje para você?! Obrigada Jesus por estar aqui nesse momento, obrigada @freigilson_somdomonte por esse convite, foi um grande presente", escreveu a esposa do cantor na legenda da postagem. Nos comentários, diversos fãs de Zé Neto deixaram mensagens carinhosas.

"Que momento maravilhoso… ver o Zé cantando e sorrindo assim aquece o coração da gente", declarou uma seguidora. "Foi lindo e emocionante ver o Zé cantando e sorrindo", disse outra. "Uma benção", falou uma terceira.

Vale lembrar que, recentemente, Zé Neto anunciou seu afastamento dos palcos para tratar uma depressão e síndrome aguda do pânico. Na tarde da última quarta-feira, 11, o parceiro de palco de Cristiano retornou às redes sociais para agradecer o carinho do público.

"Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, porque eu tô um pouco sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais pra estar me cuidando, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significativa e acredito que a minha cura está bem próxima de acontecer. E passando para agradecer todos vocês pelo carinho e orações", disse ele em vídeo publicado no Instagram.

Zé Neto curte passeio com a mulher e os filhos

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, decidiu curtir um momento de descanso após se afastar dos palcos para tratar de uma depressão e síndrome do pânico.

Ele viajou de helicóptero ao lado da mulher, Natália Toscano, e dos dois filhos do casal, José Filho, de 7 anos, e Angelina, de 4, para o refúgio da família, uma fazenda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Nas fotos postadas pela mulher do sertanejo no feed do Instagram, Zé Neto aparece todo sorridente durante a viagem e também passeando por uma estrada de terra com a família. Além disso, eles curtiram uma pescaria; confira mais detalhes!