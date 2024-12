Especialista em emagrecimento explica estratégia de Mileide Mihaile para o Carnval: 'Essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona conta como tem sido a preparação de Mileide Mihaile para o Carnaval 2025

Musa da escola Grande Rio, Mileide Mihaile(35) já começou sua preparação para o Carnaval 2025 meses antes da festa nacional. A influenciadora adotou um programa personalizado, com foco em emagrecimento. O especialista responsável pelo tratamento conversou com a CARAS Brasil e explicou a estratégia para a comunicadora brilhar na avenida.

Segundo o médico Adalho Fregona, Mileide Mihaile encara uma preparação que reúne uma dieta balanceada , exercícios físicos personalizados, e estratégias de suplementação e medicação. "Estamos focados em promover a perda de gordura de forma acelerada, preservando massa magra e otimizando o metabolismo."

"Além disso, priorizamos o bem-estar físico e mental, essencial para que ela encare essa jornada com disposição e equilíbrio", acrescenta o especialista. Ele também diz que, iniciar a preparação antecipadamente é uma das melhores estratégias, já que assim há tempo suficiente para alcançar as mudanças desejadas no corpo.

"Começar agora nos permite planejar cada etapa com cuidado, evitando métodos drásticos ou prejudiciais. Além disso, iniciando neste período, conseguimos criar uma rotina sustentável, mesmo com as celebrações, o que contribui para resultados mais sólidos e saudáveis até o Carnaval."

Fregona ainda diz que o plano alimentar de Mileide balanceia o prazer nas refeições com alimentos ricos em nutrientes, essenciais para se emagrecer de maneira saudável. A restrição é utilizada em relação a alimentos ultraprocessados e ricos em acúçar.

"O objetivo é que a Mileide esteja não apenas com o corpo visualmente definido, mas também com saúde e energia para curtir a folia com toda a intensidade. Queremos que ela alcance uma composição corporal equilibrada, com redução de gordura localizada, ganho de definição muscular e, principalmente, bem-estar geral. Até o Carnaval, esperamos um resultado que combine estética e funcionalidade, sempre priorizando a saúde", completa.

