Eliezer comenta decisão de retirar harmonização facial: 'Estava deformado'

O influenciador Eliezer revelou que a pressão estética fez com que ele realizasse procedimentos em seu rosto após participação no BBB 22

O influenciador digital Eliezer participou da reportagem no 'Fantástico' sobre 'desarmonização facial', exibida na noite de domingo, 5. O tema abordado na atração da TV Globo falou sobre celebridades que, assim como o ex-BBB, também realizaram procedimentos estéticos no rosto e se arrependeram.

Após a matéria ir ao ar, Eliezer usou as redes sociais para conversar um pouco a respeito do assunto com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, o marido de Viih Tube resgatou fotos de quando ainda fazia harmonização e explicou melhor o que o motivou a parar de vez com as intervenções.

De acordo com o influenciador, ele decidiu retirar a harmonização facial ainda em 2023 e, atualmente, não faz mais nenhum procedimento. Eliezer ainda contou que percebeu o formato de seu rosto somente após tirar a barba, que incomodava a filha, Lua, de 1 ano.

"Minha motivação foi a Lua, ela não queria me beijar por conta da barba, mas houve um corte [na reportagem], na verdade eu tirei a barba para ver se ela voltava me beijar e eu vi como meu rosto tinha ficado, o formato dele, quando eu tirei a barba. Sempre que eu fazia a harmonização eu fazia debaixo da barba, então eu não conseguia ver o formato do meu rosto, a barba cobria o formato exato e quando eu tirei a barba eu vi, e pra mim estava totalmente deformado, estranho", declarou ele.

Na sequência, Eliezer abriu o coração e revelou que um dos principais motivos para iniciar os procedimentos foi a pressão estética. O marido de Viih Tube contou que sua primeira harmonização facial foi realizada antes de entrar no BBB 22 e, após sua participação no programa, se deparou com comentários maldosos sobre sua aparência.

"A internet só me xingava de feio, feio, feio. Queria que as pessoas me olhassem e me achassem bonito, queria a aprovação das pessoas. Mas isso mudou muito quando a Lua nasceu, as coisas mudaram muito na minha mente", disse o famoso, por fim.

