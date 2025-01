Viih Tube e Eliezer mostram semelhança com os filhos: 'Clone nos braços'

Em fotos de Ano Novo em casa, Viih Tube e Eliezer mostram como cada um se parece com cada filho; veja os cliques da família

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer encantaram ao mostrarem fotos do Ano Novo que curtiram ao lado dos filhos, Lua e Ravi, na mansão deles na Granja Viana, em São Paulo. Semanas após passarem momentos tensos com o caçula na UTI, os ex-BBBs surgiram radiantes com os herdeiros.

Cada um com um bebê no colo, o casal brincou sobre a menina se parecer mais com o mãe e o menino com o pai. Toda de branco, a família apareceu aproveitando as últimas horas de 2024 com muito amor e união.

"A segunda foto parece que to com meu clone nos braços e o Eli com o clone dele. Feliz Ano Novo da minha família pra sua. Desejo que Deus entre no lar de vocês e abençoe o ano de 2025 de toda sua família! Feliz ano novo pra todos vocês", escreveram os famosos.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube contou que está quase curada do estresse pós-traumático que sofreu após ver o caçula internado na UTI depois de passar mal. Nos primeiros dias da internação, eles não sabiam o diagnóstico do pequeno até descobrirem que se tratava de uma enterocolite.

Qual foi o diagnóstico de Ravi?

A influencer contou sobre a decisão de revelar o diagnóstico apenas na alta hospitalar do bebê. "O hospital publicou um comunicado de alta e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. Muita gente falou: mas não era raro? Era raro para a idade dele. Enterocolite é raro para bebês atermos, que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é uma doença muito grave. A enterocolite necrosante muitos bebês passam e pode virar um caso cirúrgico", afirmou.

Então, ela afirmou que Ravi não teve a enterocolite necrosante, que é um dos casos mais graves. "O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia. Não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. A gente ficou por um fio. A gente rezava porque a todo momento poderia acontecer uma situação pior. Ele teve todos sinais nos exames de que era grave, poderia piorar. Foi muito assustador", declarou. Saiba mais aqui!