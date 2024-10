Marido de Eliana desembarca com a filha em aeroporto sem a apresentadora

Em aeroporto no Rio de Janeiro, marido de Eliana, Adriano Ricco, é fotografado com a filha deles, Manuela, de sete anos; veja as fotos

O marido de Eliana, o diretor de TV Adriano Ricco, foi fotografado desembarcando com sua filha com apresentadora, Manuela, de sete anos, e o filho da loira, Arthur, de 12 anos, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a noite desta quinta-feira, 24.

Sem a esposa, que está gravando seu programa para o GNT, Casa de Verão, o profissional de televisão foi visto com as crianças e com mais duas pessoas, além das malas. A pequena Manuela então roubou a cena com seu figurino e muito charme.

Cheia de fofura, a "mini Eliana" apareceu com um look azul, meias coloridas, tênis e um ursinho de pelúcia em um das mãos enquanto a outra segurava o pai. Ainda nas últimas semanas, Manuela encantou ao surgir com o "cabelo maluco" que a mãe fez para ela ir à escola.

É bom lembrar que o primogênito da ex-SBT é fruto da relação com João Marcelo Bôscoli. Recentemente, Eliana deu o que falar ao revelar que nem sempre dorme no mesmo quarto que o marido e expôs o motivo de sua decisão.

Fotos : Webert Belicio / Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Filha de Eliana celebra aniversário de 7 anos com festão e tema inusitado

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão, no dia 13 setembro, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana. Veja todos os detalhes aqui!

Leia também:Eliana decide renunciar à herança do pai. Veja o que a lei diz sobre o tema!