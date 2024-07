Edvana Carvalho, de Renascer, revela insatisfação após procedimento estético

Inácia na novela 'Renascer', a atriz Edvana Carvalho confessou arrependimento após realizar procedimento estético: 'Horrível'

Intérprete da personagem Inácia no remake de 'Renascer', da TV Globo, a atriz Edvana Carvalho revelou que gosta de se cuidar, mas sem exageros. Aos 57 anos, a artista abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito de procedimentos estéticos, algo bastante procurado atualmente.

Em entrevista ao site Extra, Edvana revelou que já realizou pequenas intervenções no rosto, mas admitiu que não se agradou com o resultado. Sincera, ela explicou que aguardou ansiosamente que o procedimento finalmente saísse do corpo.

"Não gosto de procedimentos invasivos. Uma vez experimentei e não gostei. Tentei tirar essa fenda aqui (na testa) com botox e aliviar o bigode chinês. Achei horrível! Fiquei parecendo um coelho. Sofri, torci muito para que o efeito acabasse logo", declarou a atriz.

Ao longo do bate-papo, Edvana Carvalho comentou que gosta de inovar o visual mas, devido ao seu papel em 'Renascer', com adaptação do autor Bruno Luperi, ela tem deixado os cabelos 'descansar'. A artista também revelou a paixão que sente por laces, apesar de já ter passado alguns perrengues com as perucas.

"Acho lace linda e glamourosa, mas uma vez quando coloquei a peruca, os ganchinhos que seguram os fios pareciam estar puxando minhas entranhas para trás. Toda hora ficava arrumando a peruca. A lace era tão poderosa que perdi a visão lateral. Quando entrei no carro, puxei o cinto de segurança e quase puxei a peruca junto. Sabe quando se compra um carro maior do que aquele que você tinha e aí você fica sem saber se cabe na vaga? Eu estava assim com a lace", brincou ela.

E completou: "E olha que eu adoro mudar meu cabelo. A Inácia está salvando os meus fios esses meses, porque eu não estou fazendo nada neles, senão já teria pintado. Mas amo usar o meu cabelo natural também. Gosto de ser como eu sou. Quero ser cortejada, amada e contratada com a carinha que Deus me deu".

Edvana Carvalho reforça representatividade na TV

Edvana Carvalho está no ar em Renascer, onde interpreta Inácia. Sua personagem é um dos destaques da trama e aborda sobre espiritualidade, sobretudo as religiões de matriz africana. (55) Em entrevista à Revista CARAS, a atriz reforça importância de representatividade na TV: "Miscigenação no sangue".

Durante a conversa, Edvana celebra essa retratação da diversidade religiosa do Brasil em uma novela do horário nobre da TV Globo. De acordo com a atriz, já passou do tempo de todas as pessoas se verem representadas no audiovisual; confira a entrevista completa com a famosa!