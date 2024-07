Irene Ravache explica decisão de recusar procedimentos estéticos

Prestes a completar 80 anos de vida, a atriz Irene Ravache revelou o motivo para não realizar procedimentos estéticos no rosto

A atriz Irene Ravache abriu o coração e revelou que não pretende realizar procedimentos estéticos. Ela, que completa 80 anos em agosto, se declarou 'transgressora' ao decidir não mexer em seu rosto.

"Oitenta anos é só um número, mas um número que tem uma marca. Seja como for, não mexi no meu rosto. Fui envelhecendo com ele. Tomei essa decisão porque posso me ver com essa idade. Eu aguento. E isso é transgressor", declarou a veterana em entrevista ao Jornal O Globo.

Além de sua vida pessoal, a atriz também comentou um pouco sobre a carreira profissional e os projetos futuros. Em breve, Irene Ravache poderá ser vista nos longas 'O clube das mulheres de negócios', de Anna Muylaert, 'Os enforcados', de Fernando Coimbra, e 'Passagrana', de Ravel Cabral.

"'O clube das mulheres de negócios' propõe uma inversão do tratamento historicamente destinado a homens e mulheres. Elas surgem com voz de comando, enquanto eles têm comportamento submisso e corpos objetificados. É realista, ainda que com um pé na fantasia. Em 'Os enforcados', uma trama repleta de contravenções em família, faço a mãe da personagem de Leandra Leal. E, em 'Passagrana', sobre amigos que aplicam pequenos golpes e decidem partir para um roubo a banco com auxílio de atores, minha personagem é uma das selecionadas para participar do assalto", explicou ela.

Nas telinhas, Irene Ravache integrou elenco de grandes novelas como 'A Viagem' (1975), 'Guerra dos Sexos' (1984 e 2012), 'Sassaricando' (1987), 'Suave Veneno' (1999), 'Belíssima' (2005), 'Passione' (2010), entre outras. Seu último trabalho na TV Globo foi na série 'Sob Pressão', exibida em 2022.

Irene Ravache avalia mudanças ao relembrar novela

Destaque na novela Guerra dos Sexos, que entrou para o catálogo do Globoplay em junho de 2023, a atriz Irene Ravache garante que o remake de Silvio de Abreu provavelmente seria alvo de mudanças caso fosse exibida na TV aberta atualmente.

Em entrevista à CARAS Brasil, na época, a famosa refletiu sobre a novela, que originalmente é datada de 1983, uma época na qual o Brasil era mais conservador e enfrentava a ditadura militar.

"Hoje teríamos tantas mudanças, com certeza. Mas de qualquer forma, ela continua sendo uma comédia adorável", disse a artista. Ela continuou relembrando que a sua personagem, a socialite Charlô, sempre foi uma mulher à frente do seu tempo e provavelmente iria promover grandes mudanças nos telespectadores do folhetim com suas falas feministas.

"A gente não pode esquecer da data em que ela foi escrita, onde ela já causava uma revolução no comportamento feminino e agora certamente ela causaria muito mais", disparou Irene Ravache.