Eduarda Dallagnol, Miss Rio Grande do Sul, busca coroa internacional para o Brasil: 'Cartada final'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eduarda Dallagnol detalha bastidores e revela expectativas sobre sua participação no Miss Grand International 2025

Eduarda Dallagnol, gaúcha de Novo Hamburgo, eleita como Miss Rio Grande do Sul 2024 e finalista do Miss Universe Brasil 2024, se prepara para representar o Brasil em um dos maiores concursos de beleza da Ásia, o Miss Grand International. Em entrevista à CARAS Brasil, Eduarda fala sobre a busca pela coroa internacional para o Brasil: "Cartada final", declara.

Desafio da coroa internacional

Para Eduarda, este momento representa uma nova etapa de sua vida. A modelo, que já participou de outros concursos de beleza, encara o Miss Grand International como sua "cartada final" para trazer uma coroa internacional para o Brasil. "Vou participar do concurso nacional do Miss Grand Brasil no dia 5 de julho. Se for coroada, vou representar o Brasil na Tailândia", compartilha.

O apoio do público tem sido surpreendente para a modelo. Ela confessa que não esperava tanto suporte, o que só aumentou sua motivação. "Acredito que os concursos de beleza hoje são uma porta de entrada para muitas mulheres que desejam trabalhar com mídia ou até mesmo criar seus próprios negócios. Isso é uma das coisas mais importantes e satisfatórias que o mundo Miss traz atualmente", destaca.

Conquistar a coroa, conta Eduarda, pode inspirar outras brasileiras a seguirem o mesmo caminho: "Quando o Brasil conquistar uma nova coroa, isso vai trazer ainda mais ânimo para as meninas acreditarem que é possível. Assim como tivemos a Isabela Menin, vencedora de 2022, agora vamos em busca da segunda coroa. Se eu for coroada Miss Grand Brasil, vamos lutar para trazer essa alegria ao Brasil".

Aprendizados e preparação intensa

A trajetória de Eduarda no mundo Miss começou há apenas um ano, mas já trouxe importantes lições de vida. A participação no Miss Universe Brasil 2024 a ensinou sobre resiliência e controle emocional, habilidades fundamentais para enfrentar o confinamento exigente do Miss Grand International.

"É um mês de confinamento. Um confinamento muito longo, em que somos avaliadas 24 horas por dia.. Então, outra atmosfera. Super competitivo! Aprendi a ter resiliência desde o dia um até a noite final", revela a miss.

A modelo também mantém uma rotina rigorosa de preparação focando em oratória e passarela além do fortalecimento emocional. Esse preparo é essencial para enfrentar a alta competitividade do concurso e representar o Brasil da melhor forma possível.

Representatividade

Sobre o papel das misses na sociedade, Eduarda acredita que elas representam a força e a determinação das mulheres. "Enxergo as misses como uma representação das mulheres e sempre falo que não acredito muito no 'empoderamento feminino', porque acho que a gente já é empoderada o suficiente", reflete.

Com grande determinação, a modelo se mostra pronta para enfrentar os desafios do Miss Grand International. "Caso eu ganhe, vamos levar nossa segunda coroa internacional. Estamos em busca e vou fazer de tudo e mais um pouco para trazer essa alegria para o Brasil", conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduarda Dallagnol 🌹 (@wardadallagnol)

Leia também: Por que Virginia Fonseca sofre com rosácea mesmo com tratamentos caros? Especialista explica