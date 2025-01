Por que Virginia Fonseca sofre com rosácea mesmo com tratamentos caros? Especialista explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Juliane Viana explica persistência de rosácea em famosas como Virginia Fonseca, Isis Valverde e Lívia Andrade

Virginia Fonseca (25), que acumula mais de 50 milhões de seguidores em suas redes sociais, já usou o espaço online em vários momentos para desabafar sobre sua luta contra a rosácea. Apesar dos cuidados com a pela, a influenciadora ainda tem vermelhidão no rosto. Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Juliane Viana explica por que Virginia e outras famosas, comoIsis Valverde (37) e Lívia Andrade (41), sofrem com rosácea mesmo com tratamentos caros.

Pequeno culpado

De acordo com a dermatologista, a condição inflamatória, conhecida por causar uma vermelhidão persistente no rosto, pode estar associada a um pequeno vilão microscópico: o Demodex folliculorum, um ácaro que vive na nossa pele.

Famosas sofrem com a condição - Reprodução/Instagram

O organismo é um habitante comum dos folículos sebáceos da pele humana. Ele se alimenta de células mortas e da oleosidade natural, o que geralmente não causa problemas. No entanto, em algumas situações, como nos casos de rosácea, esse ácaro pode se multiplicar em excesso. "Embora sua presença seja normal, em algumas situações, como em casos de rosácea, ele pode se proliferar em excesso, agravando a inflamação da pele e intensificando os sintomas da condição", detalha a especialista.

Entre os fatores que favorecem essa proliferação descontrolada, estão o excesso de oleosidade, exposição prolongada ao sol, mudanças bruscas de temperatura e até mesmo o consumo frequente de alimentos muito condimentados ou de bebidas alcoólicas. Essas situações podem desencadear uma resposta inflamatória, piorando os sinais e sintomas da rosácea, mesmo com o uso de produtos de alto custo para a pele.

Como lidar?

A médica destaca que, além de ser um problema de saúde, a rosácea pode afetar profundamente a autoestima, já que muitas pessoas relatam impacto emocional e insegurança devido à aparência avermelhada e à sensibilidade da pele. "A rosácea é multifatorial, envolvendo predisposição genética e fatores ambientais. Entender a interação entre esses fatores, incluindo o papel do Demodex, é crucial para oferecer um tratamento mais eficaz e personalizado", explica Dra. Juliane.

De acordo com ela, tratamentos com tecnologias modernas, como lasers anti-inflamatórios, têm mostrado resultados promissores. "Essas tecnologias ajudam a combater a inflamação, promovem o equilíbrio da pele e proporcionam resultados visíveis em poucas sessões. É um grande passo para devolver saúde e autoestima aos pacientes", afirma.

Além desses tratamentos, cuidados diários são indispensáveis para manter a saúde da pele a longo prazo. O uso de protetores solares específicos para peles sensíveis, produtos recomendados por dermatologistas e uma rotina de limpeza suave são fundamentais para complementar os tratamentos clínicos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Procedimento de Virginia Fonseca foi responsável por causar hérnia? Especialista explica