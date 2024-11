Cauã Reymond surpreende fã com pedido inusitado em cachoeira; saiba qual

Em entrevista, uma fã compartilhou o relato do dia em que foi surpreendida por pedido de Cauã Reymond durante passeio em cachoeira: "Ganhei meu dia"

Um passeio tranquilo de fim de semana se transformou em um episódio inesquecível para Maria Eduarda Brandão, estudante de medicina. Enquanto aproveitava uma cachoeira em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela foi surpreendida pela presença de Cauã Reymond, que fez um pedido inesperado; entenda

O que Cauã Reymond pediu ao encontrar as fãs na cachoeira?

Em entrevista ao G1, Maria Eduarda contou que estava acompanhada de amigas e curtindo o local quando o ator apareceu de maneira descontraída, descalço e à vontade. Ele estava na cidade para as gravações do remake da novela Vale Tudo e aproveitou para explorar as trilhas e cachoeiras da região.

Após um breve diálogo, em que elogiou as belezas naturais do local, Cauã fez o pedido inusitado: “Vocês podem tirar uma foto minha?”, contou Maria Eduarda ao veículo.

Sem hesitar, ela assumiu a função de fotógrafa e registrou os momentos que, mais tarde, foram parar nas redes sociais do ator, alcançando mais de 225 mil curtidas.

Como foi a interação entre Cauã Reymond e o grupo de amigas?

Maria Eduarda declarou que foi “o dia mais aleatório da vida”. Ela destacou a simpatia e a educação do ator, que conversou com o grupo por quase uma hora sobre trilhas, viagens e sua estadia na cidade.

“Ele elogiou bastante as cachoeiras de Foz e mencionou que queria explorar mais. Depois, voltou para falar conosco e perguntou nossos nomes”, lembrou.

No fim, Cauã ainda posou para fotos com as amigas de Maria Eduarda, tornando o dia delas ainda mais especial.

Após a repercussão dos registros, Duda voltou à publicação de Cauã para falar sobre a experiência. "Realmente arrasei no ângulo das fotos, de nada genteee (risos), o dia mais aleatório da minha vida.

Do nada o Cauã chegando na cachoeira e pedindo pra tirar foto dele, ganheeeeiii meu diaaaa, irmãs.

Obrigada universo por mandar uma dessa", escreveu.

