De top e shorts, Mari Palma impressiona ao exibir corpo sarado

Mari Palma chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 1°, ao compartilhar alguns registros que tirou ao longo da última semana.

Nas fotos e vídeos "aleatórios", a apresentadora da CNN Brasil surge produzida para o trabalho, em casa, em uma aula de dança, além disso, ela também mostra um amigo, seu cachorro, o trânsito de São Paulo.

Em uma das fotos, Mari exibe seu corpaço ao surgir com um look de academia: um top e shorts preto. O modelo destacou sua barriga sarada. "Aleatórias da semana porque a vida anda boa demais", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Tá linda, linda", falou outra. "Eita como dança", brincou uma fã. "Maravilhosa. A vida é pra viver mesmo", comentou mais uma.

Recentemente, Mari impressionou os fãs ao compartilhar uma foto em que aparece toda produzida. Na imagem postada em seu Instagram, a apresentadora apareceu usando um vestido curto preto, com um decote generoso. O look deixou à mostra as diversas tatuagens que ela tem no corpo. Ela completou a produção com um sapato e meias.

Confira:

Mari Palma ganha elogios ao exibir beleza natural

Mari Palma agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza natural. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista da CNN Brasil apareceu sem maquiagem, de camiseta e shorts e confessou que estava arrumando desculpas para terminar seu trabalho, por isso fez "uma foto sem nenhum sentido".

"Eu tenho um monte de trabalho pra fazer aqui no computador, mas tô enrolando e inventando qualquer coisa pra adiar esse momento, então aí vai uma foto sem nenhum sentido", escreveu ela na no começo da legenda.

Depois, Mari pediu para os fãs mandarem ela voltar a trabalhar. "Por favor, me mandem trabalhar aqui nos comentários, PAREM DE ME DISTRAIRRRRR", pediu a apresentadora. Além de atenderam ao pedido, os internautas também rasgaram elogios. Confira a publicação!